PUTIN O POČETKU RATA U UKRAJINI: Nastavili su da uništavaju Donbas, ubijali su ljude iz helikoptera i aviona, bili smo primorani da reagujemo

RUSIJA je bila primorana da reaguje na situaciju koja se razvila u Ukrajini nakon državnog prevrata 2014. godine, uključujući i uništavanje stanovništva Donbasa, izjavio je ruski predsednik Vladimir Putin na sastanku sa predstavnicima poslovnih krugova.

Foto: Profimedia/Printskrin

On je istakao da je u Ukrajini „izvršen krvavi državni udar i nastavljeno sa uništavanjem Donbasa“.

- Mi nismo organizovali državni prevrat u Ukrajini. Sve vreme su nam govorili da treba da bude demokratija, izbori. Oni su izvršili državni udar i to, kao da tako treba da bude, krvav. I nastavili su da uništavaju Donbas i tako dalje, da ubijaju ljude tamo iz helikoptera i aviona, to je jednostavno apsurdno. Naterali su nas da radimo ono što sada radimo i pokušavaju da nas okrive za to - naglasio je Putin.

(Sputnjik)

BONUS VIDEO: