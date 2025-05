NETANJAHU SAOPŠTIO: Sa sigurnošću znamo da je 21 talac živ, za troje njih postoji sumnja

IZRAEL sa sigurnošću zna da je 21 talac koje Hamas drži u Pojasu Gaze živ, saopštio je večeras premijer Izraela Benjamin Netanjahu.

Foto: Printscreen

-Postoji još troje njih, za koje se, nažalost, sumnja da li su živi, rekao je on u video-poruci objavljenoj na njegovom nalogu na mreži Iks.

Netanjahu je naveo da Izrael "neće odustati ni od jednog od njih".

Istakao je i da će Izrael sam moći da se nosi sa Hutima.

-Izrael će se sam braniti. To radimo u Jemenu, to radimo i na drugim mestima, na velikim udaljenostima. Izrael ima veoma dugu ruku i znaćemo kako da je upotrebimo. Ako nam se drugi pridruže, naši američki prijatelji, još bolje. Ako ne, branićemo se sami, rekao je on.

Netanjahu je u video-poruci Iran opisao "velikim izazovom".

Američki predsednik Donald Tramp prethodno je izjavio da je broj živih talaca u Gazi opao sa 24 na 21.

Kad je reč o Hutima, Tramp je juče najavio da će Sjedinjene Američke Države prestati da bombarduju Hute u Jemenu, rekavši da je ta grupa pristala da obustavi napade na važne brodske puteve na Bliskom istoku.

Nakon što je Tramp objavio međusobni prekid vatre sa Hutima, Oman je saopštio da je posredovao u tom sporazumu, kako bi se zaustavili napadi na američka plovila.

(Tanjug)

BONUS VIDEO - PONUDA NA SAJMU AUTOMOBILA: Pogledajte kako izgledaju novi modeli