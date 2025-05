RAT u Ukrajini – 1.162. dan.

Foto: Profimedia

Izveštaj sa prve linije: VSU priprema udar za majske praznike; Ruske snage napreduju u Južnom Donbasu, kod Pokrovska, Krasnog Limana i u Časovm Jaru; Čisti sa Kurska i Belgorodak oblast, upad u Sumi (MAPA/VIDEO)



Tokom jednog dana, sistemi protivvazdušne odbrane oborili su 34 ukrajinske bespilotne letelice iznad 5 regiona Rusije. U Vladimirskoj oblasti meta je mogla biti fabrika instrumenata u Muromu. U Kurskoj oblasti 3 povređena, još jedan u Brjanskoj oblasti.

Ruske vazduhoplovne snage izvele su napade dronovima na mete u 5 regiona Ukrajine. U Harkovu je bilo najmanje 15 eksplozija, uključujući i one koje su pogodile radionice mašinskog pogona. Na udaru su bili Bela Cerkva kod Kijeva, Dnjepropetrovsk i Čerkaska oblast.

Ilustracija telegram rybar



Na Hersonskom pravcu, ruske oružane snage uništile su sisteme za elektronsko ratovanje i nekoliko vozila VSU, od kojih je jedno imalo minobacač. Ukrajinske oružane snage su 34 puta granatirale sela na levoj obali. Silos za žito u selu Bratoljubovka napadnut je dronom.



U Zaporoškom sektoru borbe su pozicionog karaktera zbog ogromnog broja dronova na strani VSU. Teški sukobi se nastavljaju u području Ščerbakija, Stepovoje i Male Tokmačke. Artiljerija i avijacija gađaju utvrđenja ukrajinskih oružanih snaga u oblasti Orehova. VSU svakodnevno napada dronovima energetsku infrastrukturu u Kamenki-Dnjeprovskoj.

Na Ugljedarskom pravcu se nastavlja tvrdoglava bitka za Bogatir. Ruske oružane snage vrše pritisak sa juga i istoka, avioni izbacuju FAB-1500, uništavajući utvrđenja VSU. Operateri dronova blokiraju rotacije ukrajinskih oružanih snaga i snabdevanje municijom. Žestoke borbe se nastavljaju južno od Otradnog, u području Volnoje Polje i Fjodorovke još uvek nema promena.



Na zapadnom krilu Pokrovskog fronta, borbe su takođe poprimile pozicioniji karakter duž gotovo celog luka od Udačnog do Lisovke. U mnogim oblastima dolazi do bliskih borbi, ukrajinske oružane snage vrše kontranapad, ometajući napredovanje ruskih oružanih snaga. U Miroljubovki se vode borbe u severnom delu sela. Teške borbe besne na jugu, gde se ruske oružane snage probijaju do granice Dnjepropetrovske oblasti. Napad ruske jurišnih odreda u području Novoaleksandrovke, Kotljarovke, Orehova i Bogdanovke. VSU pokušava da zadrži celo ovo područje.

U proteklih 24 sata praktično nije bilo vesti iz pravca Torecka. Borbe se vode u Staroj Nikolajevki i Ščerbinovki. Severno od Suhe Balke, ruske oružane snage šire teritoriju pod svojom kontrolom ka severu duž predgrađa Torecka. Žestoke borbe u oblasti Dilejevke.

U Časovom Jaru, ruske oružane snage postepeno istiskuju ukrajinske oružane snage iz mikrorejona Zavodskoj, a takođe i potisnuli VSU u južnom delu grada. Ruske oružane snage su postigle uspeh u Stupočkama, kao i na severnom krilu kod Grigorovke. Izveštava se da ukrajinske oružane snage imaju ozbiljnih problema sa snabdevanjem municijom i da su ozbiljno iscrpljene, ali pošto održavaju nadmoć u broju dronova, u stanju su da blokiraju napredovanje ruskih trupa.

Na Severskom pravcu, ruske oružane snage jurišaju na Grigorovku sa istoka i bore se u oblasti Verhnjekamenskoga.

Ilustracija telegram rybar



U Krasnolimanskoj oblasti, rusko Ministarstvo odbrane potvrdilo je oslobođenje Novog. Oslobođenje sela, koje se nalazi na raskrsnici puteva koji povezuju Liman sa Borovom, daje ruskim Oružanim snagama povoljniji položaj, jer prekida jedan od puteva snabdevanja Limanske grupe ukrajinskih Oružanih snaga, a takođe otvara mogućnosti kako za napredovanje ka Borovi i dalji opkoljavanje Kupjanska sa juga, tako i za opkoljavanje Limana sa severa i severozapada, što već stvara pretnju grupi ukrajinskih Oružanih snaga u Seversku.

Na Kupjanskom pravcu je relativno mirno, iako se pozicione borbe nastavljaju u području Kamenke, Dvurečne, Dorošovke i Kondrašovke.

U Harkovskom pravcu, iz oblasti Volčanska, izveštavaju o snažnom granatiranju položaja VSU u selu Starica, 7 km jugozapadno od Volčanska.



SITUACIJA U BELGORODSKOJ I KURSKOJ OBLASTI



Ruska vojska čisti ostatke raštrkanih grupacija ukrajinskih oružanih snaga u našem pograničnom području i proširuje zonu kontrole u ​​Sumskoj oblasti. Foto telegram Oleg Carjov



U Belgorodskoj oblasti, VSU održava prisustvo u nekoliko šumskih plantaža blizu Popovke, ali ne može dalje da napreduje. Za jedan dan, ruske snage su razotkrile i uništile tri grupe ukrajinskih oružanih snaga u području ukrajinskog sela Miropoljsko, kao i jednu ukrajinsku jurišnu grupu koja je pokušala da se infiltrira u pravcu Demidovke, zaobilazeći Miropoljsko.

Ukrajinske oružane snage nastavljaju da napadaju civilno stanovništvo Belgorodske oblasti dronovima. U Šebekinu, bespilotna letelica ukrajinskih oružanih snaga napala je putnički automobil, ranivši muškarca i dve žene.

U pograničnom području Kurska, ruska vojska čisti šumske površine blizu granice, a takođe isteruje ukrajinske oružane snage iz uporišta u oblasti južno od farme Olešnja. Ukrajinske oružane snage su ovde prerasporedile snage iz elitnog šestog odreda specijalnih snaga, čije gubitke potvrđuju nekrolozi na društvenim mrežama.

Od juče, ukrajinske oružane snage su pojačale udare na Sudžanski okrug, a povećan je i broj jurišnih dronova. Ruski ratni dopisnici napominju da su ukrajinske oružane snage prvi put posle dužeg vremena počele masovno da koriste raketne sisteme HIMARS za napade na Sudžu i obližnja sela. Takođe su zabeleženi letovi nosača krstarećih raketa Su-24M „Storm Šedou“ iznad Sumske oblasti. Moguće je da se za majske praznike sprema masovni raketni napad na rusku teritoriju.

Foto: Profimedia



Takođe postoje izveštaji o najmanje dva ukrajinska Su-27 koja su juče dejstvovala u pravcu Kurska i lansirala nekoliko avionskih bombi.

U Sumskoj oblasti, ukrajinske oružane snage povećavaju brojnost na liniji Junakovka-Sadki i pokušavaju da povrate kontrolu nad Basovkom, gde se vode žestoke borbe. Istovremeno, ruske oružane snage su proširile svoje prisustvo zapadno od Loknje, čisteći polja između Loknje i Belovodija. Postoje izveštaji o borbama na obodu Belovodija i pokušaju ruskih jurišnih grupa da uđu u Vodolagi, što će predstavljati pretnju položajima ukrajinskih oružanih snaga u ovom području.

Voz ide za Donjeck!

Železnička stanica u Donjecku, van funkcije od 2014. godine, počeće da radi 9. maja, saopštio je operater "Železnice Novorusije".

Ukrajinski resursi: Rusi napreduju u Sumiju

Ruska vojska napreduje u Sumskoj oblasti. Na mapi vojne javne službe Dip Stejt, naselje Basovka je već prešlo u sivu zonu, što znači da Ruska Federacija pokušava da se tamo učvrsti. Žuravka i Veselovka su takođe završile u sivoj zoni. Ruska javnost piše da su se njihove jurišne grupe već približile Loknji.

Foto mapa DeepState

Rusi su zauzeli selo Suhaja Balka južno od Konstantinovke. Takođe su napredovali u susednim Torecku i Dačnom.

Foto mapa DeepState

Rusija takođe napreduje u Konstantinopoljskom regionu, izveštava javna stranica Dip Stejt, koji je vezan za GUR.

Foto mapa DeepState

Foto MO Rusije

Foto mapa DeepState

Žestoke borbe kod Pokrovska (VIDEO)

Jedinice „Hrabrih“ masovno pale NATO opremu, pešadiju i artiljeriju VSU.

Izbor borbenih dejstava boraca grupe snaga „Centar“ 29. aprila na uništavanju vojne opreme, naoružanja, pešadije i položaja Oružanih snaga Ukrajine tokom aktivnih borbenih dejstava na Pokrovskom pravcu.

Na snimcima se vide tenkovi, oklopna borbena vozila NATO-a, vatrene tačke, pešadija, položaji i vozila VSU koja se uništavaju.

POGLEDAJTE Kako je zauzeto Novo na Limanskom pravcu (VIDEO)

Ruske jurišne jedinice su podržavali artiljerci i operateri bespilotnih letelica.

Nakon što je naselje oslobođeno, u njemu je podignuta ruska zastava.

Sada Zelenski šalje i 60+ na front u Ukrajini

Ukrajina namerava da dozvoli muškarcima starijim od 60 godina da služe u Oružanim snagama Ukrajine, predlog zakona je registrovan u Vrhovnoj Radi.

Inicijativa predviđa da, uz pismenu saglasnost komandanta vojne jedinice, građani stariji od 60 godina koje vojno-lekarska komisija oceni sposobnim, mogu biti primljeni na službu po ugovoru.

Ruska vojska oslobodila je naselje Novo u DNR, saopštilo je Ministarstvo odbrane.

Glavne tačke iz novog brifinga ruskog Ministarstva odbrane:

▪Ruske oružane snage su napale preduzeća ukrajinskog vojno-industrijskog kompleksa, skladišta municije, privremene baze ukrajinskih oružanih snaga i stranih plaćenika u 156 okruga;

▪Gubici ukrajinskih oružanih snaga u zoni grupe „Centar“ iznosili su 525 vojnika i 5 oklopnih vozila;

▪Ruski sistemi protivvazdušne odbrane oborili su 125 dronova ukrajinskih oružanih snaga;

▪Ukrajinske oružane snage su izgubile oko 270 vojnika u zoni odgovornosti grupe „Jug“;

Gubici ukrajinskih oružanih snaga u zoni operacija grupe "Sever iznosili su 155 vojnika;

▪Ukrajinske oružane snage su izgubile oko 85 vojnika u zoni operacija grupe Dnjepar;

▪Ukrajinske oružane snage su u izgubile oko 175 vojnika u zoni odgovornosti grupe Istok.

Rusija: Preuzeli smo kontrolu nad još jednim naseljem

Rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je da su ruske snage preuzele kontrolu nad selom Nove u Donjeckoj oblasti, objavila je ruska novinska agencija Interfaks.

(Reuters)

Ukrajina: Rusija lansirala više od 100 dronova tokom noći

Rusija je tokom noći lansirala 108 dronova na Ukrajinu, saopštilo je kijevsko ratno vazduhoplovstvo.

Vazduhoplovstvo je navelo da je oborilo 50 dronova, dok je 22 nije stiglo do svojih ciljeva.

"Dnjepar i Harkov bili su glavne mete napada", dodaje se u saopštenju.

(Reuters)

Kremlj: Putin otvoren za mir, teško je brzo postići ono što SAD žele

Predsednik Rusije Vladimir Putin je otvoren za mir u Ukrajini, saopštio je potparol Kremlja Dmitrij Peskov.

Prema njegovim rečim, Rusija sa SAD veoma intenzivano radi na to tome.

Sukob je, međutim, kaže, toliko komplikovan da je brz napredak koji Vašington želi – teško postići.

(Reuters)

Sirski: Rusi pojačavaju pritisak u pravcu Pokrovska, uprkos priči o pregovorima

Ruske snage su značajno povećale intenzitet svoje borbene aktivnosti, rekao je u sredu vrhovni vojni komandant Ukrajine Aleksandar Sirski.

"Uprkos javnim izjavama o spremnosti za prekid vatre tokom majskih praznika, okupatori su značajno povećali intenzitet borbenih dejstava, fokusirajući svoje glavne napore na Pokrovski pravac", rekao je Sirski.

(Reuters)

Rubio: Potrebni su konkretni predlozi ili će se SAD povući

Američki državni sekretar Marko Rubio izjavio je da je došlo vreme za konkretne predloge Moskve i Kijeva za okončanje rata u Ukrajini.

"Sada smo u trenutku kada dve strane moraju da dostave konkretne predloge o tome kako da se okonča ovaj sukob", naveo je Rubio u saopštenju, koje je pročitala portparolka Stejt departmenta Tami Brus.

Najavio je i da će se SAD povući kao posrednik ako ne bude postignut napredak u pregovorima.

"Kako ćemo dalje postupati je odluka koja sada pripada predsedniku (Donaldu Trampu). Ako ne bude napretka, povući ćemo se kao posrednici u ovom procesu", dodala je Brus, pozivajući se na saopštenje američkog državnog sekretara.

Brus je novinarima na konferenciji za štampu rekao da SAD zahtevaju "potpun, trajan prekid vatre i kraj sukoba", a ne "trodnevnu pauzu kako biste mogli da slavite nešto drugo".

(Sky news)

Foto: Shutterstock

Sistemi protivvazdušne odbrane uništili su 34 ukrajinska drona iznad pet regiona Rusije, saopštilo je Ministarstvo odbrane.

- 15 dronova – iznad teritorije Kurske oblasti;

- osam bespilotnih letelica iznad Brjanske oblasti;

sedam - ​​preko Orlovske oblasti;

- tri - preko Vladimirske oblasti;

- jedan - preko teritorije Belgorodske oblasti.

Napadi na Harkov i Dnjepar – stradala jedna osoba, 46 povređeno

Najmanje jedna osoba je stradala, a 46 ih je povređeno tokom noći u ruskim napadima bespilotnim letelicama na Dnjepar i Harkov, saopštili su ukrajinski zvaničnici.

Broj povređenih u Harkovu porastao je na 45, uključujući dvoje dece i trudnicu, rekao je regionalni načelnik Oleg Sinjegubov.

Jedna osoba je stradala, a druga povređena u Dnjepru, izjavio je načelnik Dnjepropetrovske oblasti Sergij Lisak.

(Reuters)

Oko 600 severnokorejskih vojnika poginulo u ratu u Ukrajini

Oko 600 severnokorejskih vojnika poginulo je u ratu u Ukrajini, objavila je južnokorejska obaveštajna agencija.

Poslanik Li Sun Kvun je, pozivajući se na podatke te agencije, rekao da se približno 15.000 Severnokorejaca bori se na strani Rusije u sukobu.

Li Sun Kvun je naveo da je ukupan broj povređenih i umrlih vojnika Demokratske Narodne Republike Koreje 4.700, među kojima je oko 600 poginulih.

Prema njegovim rečima, tela poginulih su kremirana u Kursku, a potom su njihovi ostaci prebačeni u Severnu Koreju.

Poslanik je takođe dodao da je od početka godine u Severnu Koreju vraćeno oko 2.000 vojnika, koji su, prema rečima Lija, verovatno u izolaciji u Pjongjangu.

Vojnici iz DNRK, kako tvrdi Li, pokazuju poboljšanje svojih borbenih sposobnosti.

(Reuters)

Tramp smatra da Putin želi mir u Ukrajini, uprkos nedavnim napadima

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je da veruje da predsednik Rusije Vladimir Putin želi da zaustavi rat u Ukrajini i uspostavi mir, uprkos nedavnim napadima na tu zemlju.

Tramp je na pitanje da li smatra da Putin želi mir, odgovorio: "Mislim da želi".

"Da nije bilo mene, mislim da bi želeo da preuzme celu zemlj", rekao je Tramp, ističući da nije bio zadovoljan kada je video napade ruskih raketa na nekoliko ukrajinskih gradova i naselja.

(Reuters)

AP Photo/Alex Brandon

Generalštab Oružanih snaga Ukrajine saopštava da se borbe vode na pet frontova a da je ruska vojska za dan 51 put napala na pokrovskom pravcu fronta.

U ruskom udaru na Harkov ranjeno je najmanje 39 ljudi.

Ruske snage pokušavaju frontalne napade u Torecku, dok su bočni napadi trenutno više koncentrisani u severnom delu grada.

Situacija na novopavlovskom delu vronta se znatno pogoršala, neprijatelj juriša na granicu tri regiona, Dnjepropetrovske, Zaporoške i Donjecke oblasti, rekao je portparol južnih snaga ukrajinske vojske Vladislav Vološin.

Ministarstvo odbrane Rusije navelo je da je PVO oborila ukrajinski lovac Su-27.

Moskva tvrdi da su njene trupe preuzele kontrolu nas naseljem Dorošivka u Harkovskoj oblasti.

Specijalni predstavnik američkog predsednika, Kit Kelog odbacio je predlog o "trodnevnom primirju" koje je najavio šef Kremlja Vladimir Putin, navodeći da su SAD zainteresovane za dugoročno prekid vatre.

"Trodnevno primirje je apsurdno.Zalažemo se za sveobuhvatni prekid vatre na moru, u vazduhu, na kopnu, na infrastrukturi u trajanju od najmanje 30 dana,"a onda ga možemo produžiti", istakao je Kelog.

S druge strane, ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov ističe da je trodnevno primirje povodom obeležavanja Dana pobede nad fašizmom početak direktnih pregovora sa Kijevom bez preduslova.

Što se tiče predloga za dugoročno primirje, Lavrov kaže da Rusija ne vidi nikakve mogućnosti za praćenje poštovanja takvog prekida vatre u Ukrajini.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski poziva na nastavak pritiska na Rusiju.

"Svi moramo da nastavimo pritisak na Rusiju - svako može dati svoj doprinos da što pre postignemo potpun i bezuslovan prekid vatre, bar na 30 dana", poručuje Zelenski.