Rusi na korak od ulaska u Dnjepropetrovsku oblast (MAPA)

Ruske trupe su zauzele malo selo Nadeždovka, koje se nalazi blizu granice Dnjepropetrovske oblasti.

Ovo je objavio ukrajinski vojni javnost Dip Stejt (Deep State vezan za GUR), objavljujući mapu vojnih operacija.

Oficir ukrajinskih oružanih snaga sa pozivnim znakom Aleks javlja da su Rusi praktično zauzeo i obližnje selo Uspenovka.

-Situacija u tom području se donekle pogoršala u poslednje dve nedelje, kada je neprijatelj postao aktivniji u pravcu Dnjepropetrovske oblasti“ izveštava oficir.

Ranije je organizacija „Dip Stejt“ objavila da je ruska vojska napredovala ka Dnjepropetrovskoj oblasti blizu Pokrovska.

O tome kako će toplina i lišće promeniti situaciju na frontu, pisali smo u posebnom članku.

Oslobođeno Vodjanoje 2, pada i Berezovka (MAPA)

Ruska vojska je oslobodila Vodjanoje 2. i dokrajčuje jedinice VSU u Berezovki, napredujući ka Mirnogradu.

Ruske trupe nastavljaju da razvijaju ofanzivu na Mirnogradskom pravcu (između Pokrovska i Đeržinska).

Tokom ofanzive, ruske jedinice su oslobodile Vodjanoje Drugo, a takođe su praktično zauzele Berezovku, čišćenje je u toku. To priznaju i ukrajinski vojni analitičari.

Takođe nedavno, kao rezultat aktivnih dejstava jedinica vojne grupe „Jug“, oslobođeno je susedno naselje Tarasovka.

Ofanziva u Sumskoj oblasti (MAPA)

Ruska vojska razvija ofanzivu u Sumskoj oblasti, osvajajući Loknju.

Video sa mesta događaja prikazuje ruske jurišne grupe iz sumske Basovke kako napadaju i bore se u sledećem naselju iza njih, Loknji.

-U stvari, Rusi već aktivno ulaze u Loknju i pokušavaju da se učvrste, priznaju i ukrajinski vojni analitičari.

Kadirov: Grad pogodio koncentraciju VSU

Ruski vojnici izveli su napad na koncentrisanje žive sile i tehnike ukrajinskih oružanih snaga na sumskom pravcu, saopštio je čečenski lider Ramzan Kadirov na svom Telegramu.

On je dodao da su precizni udari izvedeni iz sistema „grad“.

Ruski PVO oborio dronove nad Krimom

Ruski PVO sistemi uništili su, u periodu između 20.50 i 22 sata, pet ukrajinskih dronova iznad Krima i jedan iznad Crnog mora, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

Sporazum o rudama, bez duga za naoružanje

Kijev i Vašington postigli su sporazum da prethodno pružena američka finansijska pomoć neće biti uključena u sporazum o rudama kao dužnička obaveza, saopštio je ukrajinski premijer Denis Šmigalj nakon sastanka sa američkim ministrom finansija Skotom Besentom.



Predsednik Ukrajine Vladimir Zelenski rekao je da će se uskoro navršiti pedeset dana otkako je Ruska Federacija ignorisala predlog Sjedinjenih Američkih Država o potpunom i bezuslovnom prekidu vatre, i istakao da situacija na frontu pokazuje da sadašnji pritisak sveta na Rusiju da okonča ovaj rat nije dovoljan.

Uskoro počinju borbe za Dorošovku

Borci Ruske Federacije približili su se naseljenom mestu Dorošovka u Harkovskoj oblasti, a komanda Oružanih snaga Ukrajine šalje dodatne snage i sredstva u pokušaju da stabilizuje situaciju, saopštio je vojni stručnjak Andrej Maročko.

-Ukrajinski militanti redovno prebacuju snage i sredstva u Dorošovku. Naši vojnici su već na prilazima tom naselju, a protivnik pokušava da stabilizuje situaciju na tom delu fronta, rekao je on.

Maročko je dodao da ruska vojska takođe vodi ozbiljne borbe u blizini susednog mesta Zapadno.



Portugalski najamnici u borbama u DNR

Najamnici iz Portugala učestvovali su u borbenim dejstvima na strani Oružanih snaga Ukrajine na teritoriji DNR, saopštio je za Sputnjik komandant 60. posebnog motostreljačkog bataljona Oružanih snaga Rusije sa pozivnim imenom "Mif".

-Uglavnom su to bili Portugalci, jer smo u nekim trenucima slušali njihov govor, prepoznali jezik, pronalazili ambleme. Sto posto su bili Portugalci. Konkretno drugih nismo videli, ni Amerikance, ni bilo koga drugog, ali Portugalci su bili tu. I to baš na teritoriji koju još uvek oslobađamo, u DNR, rekao je on.



Glavne tačke iz novog brifinga ruskog Ministarstva odbrane: VSU izgubio više od 1100 vojnika za dan, oborena po dva S-200 i HIMARS-a i 124 dronova

️Ruska protivvazdušna odbrana oborila je bombu JDAM, dva projektila Hajmars i 124 drona, kao i dve protivvazdušne rakete za kompleks S-200;

️Ruske oružane snage uništile su skladišta sa municijom, uključujući rakete za višecevni raketni sistem Hajmars;

️Ukrajinske oružane snage su u zoni grupe „Centar“ izgubile više od 425 vojnika u jednom danu;

️Gubici ukrajinskih oružanih snaga u zoni grupe „Zapad“ iznosili su 235 vojnika i dva oklopna vozila;

Gubici ukrajinskih oružanih snaga u zoni odgovornosti grupa „Sever“ i „Dnjepar“ iznosili su 145 ljudi;

️Gubici ukrajinskih oružanih snaga u zoni grupe „Jug“ iznosili su 250 vojnika i tenk;

️Ukrajinske oružane snage su u zoni grupe „Istok“ izgubile oko 140 vojnika.

Kijev: U bombardovanju Kostantinovke poginule tri osobe

U ruskom vazdušnom bombardovanju istočnoukrajinskog grada Kostantinovke poginulo je troje civila, a četvoro je ranjeno, saopštili su lokalni tužioci.

Ubijen je par, star 47 i 48 godina, zajedno sa 78-godišnjim penzionerom, navodi se u objavi, a oštećena je 21 kuća.

Priložene slike prikazuju uništenu jednospratnu kuću i izgoreli deo automobila.

Peskov: Rusija i SAD imaju mnogo sličnih stavova o Ukrajini

Stav američkog predsednika Donalda Trampa o Ukrajini u mnogo čemu se podudara sa stavom Rusije, rekao je sekretar za štampu ruskog predsednika, Dmitrij Peskov.

"Postoji mnogo elemenata koji se zaista poklapaju sa našim stavom", rekao je portparol Kremlja, prenosi TASS.

Napomenuo je da je još rano govoriti o bilo kakvim konkretnim uslovima dogovora o Ukrajini.

"Ovaj posao ne može da se obavlja u javnom formatu, može samo u diskretnom formatu", dodao je Peskov.

Civil poginuo u granatiranju Gorlovke

Jedan civil poginuo je u ukrajinskom granatiranju Gorlovke u samoproglašenoj Donjeckoj Narodnoj Republici (DNR), saopštio je gradonačelnik Ivan Prihodko.

Prihodko je naveo da je granatirana pijaca u naselju Komsomolec, prenele su RIA Novosti.

Prethodno je saopštio da je pet osoba ranjeno.

Moskva: Ruske snage napale ukrajinsko skladišta municije

Ruske oružane snage su napale skladišta municije ukrajinskih oružanih snaga, uključujući i višecevne raketne sisteme HIMARS, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane.

Rusija: Uskoro će biti uništeni "raštrkani ostaci" ukrajinske vojske u Kurskoj oblasti

Ruski vojni komandant rekao je predsedniku Vladimiru Putinu da će "raštrkani ostaci" ukrajinske vojske koji su preostali u ruskoj Kurskoj oblasti uskoro biti uništeni, objavila je ruska državna novinska agencija RIA.

Moskva je ranije saopštila da su proterane iz ukrajinske snage iz poslednjeg sela koje su držale u Kurskoj oblasti, što je predsednik Rusije Vladimir Putin pozdravio.

Kijev je negirao da su njegove snage proterane iz Kurska i rekao da i dalje deluju u Belgorodu, koji se graniči sa Ukrajinom.

Kurska oblast je oslobođena – predsednik Rusije Vladimir Putin čestitao je i zahvalio oružanim snagama na potpunom porazu ukrajinske vojske. Poručuje da je "avantura kijevskog režima potpuno propala".

Međutim, Generalštab Oružanih snaga Ukrajine demantuje Putina i tvrdi da, iako je operativna situacija teška, odbrambene snage nastavljaju da drže određene položaje u Kurskoj oblasti.

Iz Kremlja stiže i potvrda da je Putin na sastanku sa specijalnim izaslanikom predsednika Sjedinjenih Država Stivenom Vitkofom potvrdio spremnost ruske strane da pregovara s Ukrajinom bez preduslova.

Iako su u Vatikan doputovali na sahranu pape Franje, predsednici Sjedinjenih Država Donald Tramp i Ukrajine Volodimir Zelenski su u Bazilici Svetog Petra, oči u oči, na dve stolice, održali petnaestominutni sastanak.

Zelenski je rekao da je sa Trampom razgovarao o "potpunom i bezuslovnom prekidu vatre", kao i o trajnom miru u Ukrajini, kao i da sastanak ima potencijal da postane istorijski.

Dogovoren je bio i drugi sastanak, ali on nije održan zbog zauzetosti oba predsednika.

Usledio je Trampov brzi povratak na aerodrom, ali i objava na društvenoj mreži. Kaže da nije bilo razloga da Putin naredi ispaljivanje raketa na civilna područja u poslednjih nekoliko dana i da ga to navodi da pomisli "da možda on ne želi da zaustavi rat i da ga možda zamajava".

Upozorio je da previše ljudi u Ukrajini gine i da bi zbog toga možda trebalo da uvede "sekundarne sankcije" Rusiji.

FSB je potvrdio da je priveden agent ukrajinskih specijalnih službi Ignat Kuzin, sa boravišnom dozvolom u Ukrajini, osumnjičen za ubistvo zamenika načelnika Glavne operativne uprave Generalštaba Oružanih snaga Ruske Federacije, generala Jaroslava Moskaljika u Podmoskovlju.

