"UKRAJINA NEMA ŠTA DA TRAŽI U EU" Lukašenko: Tržišta su odavno podeljena

PREDSEDNIK Belorusije Aleksandar Lukašenko izjavio je danas da ta zemlja nema šta da traži u Evropskoj uniji, kao i da su Belorusi nacionalisti u pogledu ljubavi prema domovini.

Foto: Shutterstock

Lukašenko je u razgovoru sa novinarima rekao da je veliki broj zvaničnika uključen u pregovore o pristupanju Ukrajine Evropskoj uniji, kao i da se za taj proces izdvajaju milioni dolara pa su mnogi zainteresovani da se pridruže ovoj "kreativnoj grupi", ali da je to nešto što se verovatno nikada neće desiti, prenela je Belta.

- U pitanju su milioni dolara. A ovde rade nešto što se verovatno nikada neće desiti. Ukrajina teško da će ikada biti u Evropskoj uniji. A ovde gule, gule ove (evropske) grantove koje su podelili - kazao je Lukašenko.

On je ocenio da je EU jedinstvena politička i ekonomska platforma, u kojoj zemlje gube identitet.

- Zašto su Slovačka i Mađarska bile ogorčene? Zato što su shvatile da gube svoj identitet. Gubili su svoj lični identitet, a onda su gubili i ekonomiju. Nisu mogli da proizvode više - rekao je Lukašenko.

Lukašenko je kazao da je predsednik Ukrajine Vladimir Zelenski "dobar čovek, ali neiskusan".

- On to mora da prizna. A ako nešto ne razumete, onda slušajte svoje starije, slušajte druge ljude i izvucite odgovarajuće zaključke - istakao je Lukašenko.

Podsetio je da članice EU nisu dozvolile Ukrajini da "svoje žito transportuje kroz EU, da utovari žitarice u Poljsku i isporuči ga u siromašnu Afriku, gde je bila nestašica".

- Zato Ukrajina nema šta da traži u Evropskoj uniji. Tržišta su odavno podeljena. I njihova sreća je na našem prostoru - rekao je beloruski lider.

Naveo je da je svojevremeno Ukrajina, zajedno sa Belorusijom, Rusijom i Kazahstanom, počela da razvija koncept evroazijske saradnje, ali da je tada Ukrajini bila "nametnuta nacionalistička ideologija", što je na kraju, po njegovim rečima, dovelo do rata.

- Zaustavićemo rat. Mnogo ljudi je poginulo, hiljade. Loše je, teško je. Ali preživeli smo ovakav rat. Ali, ako i u ovom trenutku urušite i privredu - to je to, Ukrajine više neće biti. Pa pre nego što pobegnete tamo (u EU) razmislite, da li ste tamo potrebni ili ne. A ako ste potrebni, kakvi ste im potrebni? To će biti zemlja bez industrije, bez poljoprivrede, bez svega čime se Ukrajina uvek ponosila - zaključio je Lukašenko.

(Tanjug)