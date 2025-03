RUSKA i američka delegacija nisu mogle da usvoje zajedničku izjavu nakon razgovora u Rijadu zbog stava Ukrajine, rekao je senator Vladimir Čižov za TV kanal "Rusija 24".

- O tome kako se to odvijalo – verovatno će Grigorij Borisovič i Sergej Orestovič izneti svoje utiske u određenom stepenu. Ali to što su sedeli 12 sati i čini se, dogovorili se oko zajedničke izjave, koja, međutim, nije prihvaćena zbog stava Ukrajine, to je takođe veoma karakteristično i simptomatično - rekao je on.

Sastanak "tehničkih timova" Rusije i SAD održan je juče u Rijadu i trajao je više od 12 sati.

Prema rečima ministra spoljnih poslova Rusije Sergeja Lavrova, strane su razgovarale o bezbednoj plovidbi u Crnom moru. Rusija se založila za obnavljanje crnomorske inicijative u formi prihvatljivijoj za sve, objasnio je Lavrov, ističući da Moskva ne može da veruje režimu u Kijevu na reč po ovom pitanju.