Izveštaj sa fronta: Rusko napredovanje u Zaporožju i kod Velike Novosjolke; Proboj od 7 km kod Pokrovska; Žestoke borba kod Kupjanska; Rusi povratili Demidovku, napredak kod Kurska, Belgoroda i u Sumiju (MAPA/VIDEO)

Ruska PVO oborila je 10 vođenih vazdušnih bombi i tri rakete HIMARS, kao i 224 bespilotne letelice. Na skladištu nafte u Kavkazskom okrugu Krasnodarskog kraja, koje se zapalilo 19. marta nakon napada dronom, te noći se zapalio drugi rezervoar, izazvavši požar na površini od 2.000 m².

Ruske oružane snage su pogodile infrastrukturne objekte ukrajinskih vojnih aerodroma, centre za obuku operatera dronova, njihove proizvodne radionice i skladišta.

U pravcu Hersona, u rejonu Antonovskog mosta, Oružane snage Rusije prekinule su još jednu rotaciju Oružanih snaga Ukrajine. Ruska artiljerija i Vazdušno-kosmičke snage pogađaju položaje Oružanih snaga Ukrajine u rejonu Nikolskije Dači, uništena su skladišta i oprema.

U oblasti Zaporožja, u oblasti Lobkova i na istoku, dolazi do napredovanja Oružanih snaga Rusije u desantima. Ovde, kao i u oblasti Kamenskoje, ruske snage izbacuju ukrajinske oružane snage iz njihovih uporišta. Pozicione borbe se nastavljaju na zapadnoj periferiji Orehova, u oblasti Ščerbaki i Mali Ščerbaki.

Na frontu Ugljedar u oblasti Velike Novosjolke, Oružane snage Rusije su napredovale duž linije Privolnoje – Novosjolka i ostvarile značajan napredak u oblastima Razdolnoje i Vesjoloje. Za Vesjoloje se vode žestoke borbe. Severno od Razdolnog naše snage napadaju u pravcu Bogdanovke, proširujući zonu kontrole na 400 m.



U pravcu Pokrovska oslobođeno je Sribnoje (Serebrjanoe), južno, u Balki Stavkovaji, Oružane snage Rusije potisnule su Oružane snage Ukrajine skoro 7 km. Na zapadnom obodu Pokrovska, Oružane snage Ukrajine nastavljaju bočne kontranapade na ruski istureni deo: levo – na položaje u Soljonu, desno – na Ševčenko i Peščanoje. Rotaciju i snabdevanje oružjem otežavaju napadi ukrajinskih dronova.

U rejonu Kotlino, Oružane snage Rusije su povratile položaje i izbacuju VSU na severozapad i u pravcu železničke pruge na severoistok. U oblasti Udačni vode se uporne bliske borbe u severoistočnom delu. Zapadnije na frontu ruska vojska je u defanzivi u Dačenskome; Ruske snage moraju ponovo zauzeti uporište severozapadno od sela. Jugoistočno od Suhog Jara, ruske oružane snage su ponovo zauzele položaje na periferiji sela. Na istočnom luku ruska vojska čisti južni deo Tarasovke. Iako su ruske snage potisnute na raskrsnici u oblasti Malinovka-Jelizavetovka, Oružane snage Ukrajine ne mogu u potpunosti da koriste put zbog kontrole vatre od strane Oružanih snaga Rusije.



U sektoru Toreck, ruske oružane snage su napale duž kanala Severski Donjeck-Donbas, šireći zonu kontrole severno od Družbe. Ruske snage su takođe napredovale kod Krimskog. U samom Torecku nema značajnijeg pomaka.

U Časovom Jaru, Oružane snage Rusije stežu klešta na bokovima Oružanih snaga Ukrajine, koje su zauzele položaje u centru. Ruska pešadija je ušla u mikrookrug Ševčenko. Sada ukrajinske oružane snage imaju samo jednu rutu snabdevanja i povlačenja - kroz područje akumulacije Dnjepar. U oblasti Stupočki vode se bliske bitke na kratkom dometu. Oružane snage Ukrajine pokušavaju da izbace ruske snage sa zasada ispred sela i sa njihovih položaja na deponijama pored jezera. Ruske posade FPV dronova povećale su intenzitet svojih udara i napadaju objekte Oružanih snaga Ukrajine u Konstantinovki i Predtečinu. Zapadno od Klešćejevke, pešadija ukrajinskih oružanih snaga pokušala je da napadne ruske položaje na kanalu Severski Donjeck-Donbas, ali je uništena.

U pravcu Severskog, ruske oružane snage razvijaju ofanzivu zapadno od Belogorovke, napredujući putem za Grigorovku. Nema posebnih vesti.

Na pravcu Krasnolimanski, tokom protekle nedelje, ruske snage su u teškim jurišima zauzele značajna uporišta i probijaju odbranu Oružanih snaga Ukrajine u oblasti Novoljubovke u pravcu rezervoara Oskol.

Na frontu Kupjansk je ratna magla: Oružane snage Ukrajine izveštavaju da su uspele da povrate kontrolu nad selom Nadija, ali ruski izvori negiraju ovu informaciju. Južno od Zagrizova, Oružane snage Rusije napreduju ka Boguslavki i učvršćuju se uz reku Lozovaju. Na severu Kupjanska, u južnom delu Sinkovke i u oblasti Zapadnog, ruske snage su bile prinuđene na povlačenje; artiljerija radi protiv ukrajinskih oružanih snaga. U oblasti Dvurečenskog mostobrana ruske snage proširuju zonu kontrole - potiskujući VSU na severnu periferiju Dvurečne. Oružane snage Rusije su stvorile još jedan mostobran iza Oskola, severoistočno od Kamenke, a takođe su proširile mostobran u rejonu Topolja. Po svemu sudeći, Oružane snage Rusije gađaju visove ovog područja i Strojevku.



U sektoru Harkova, pozicione borbe ostaju nepromenjene duž linije fronta.

SITUACIJA U KURSKOJ I BELGORODSKOJ OBLASTI

U toku su borbe u pograničnim oblastima Belgoroda i Kurska, ruski borci nastavljaju da istiskuju ostatke grupa Oružanih snaga Ukrajine sa ruske teritorije.

U Belgorodskoj oblasti, grupe ukrajinske pešadije sa šumskih plantaža južno od Demidovke uspele su ujutru da prodru u južni deo sela i čak se učvrste u nekoliko zgrada. Ali do večeri, kako je saopšteno iz tog područja, VSU je bio izbačen iz sela i sada je bila u toku akcija čišćenja. Oružane snage Ukrajine nisu uspele da zauzmu nijedno naselje u Belgorodskoj oblasti.

Ruske jedinice nastavljaju da traže i uništavaju raštrkane grupe Oružanih snaga Ukrajine u šumskim pojasevima i pregibima terena u blizini granice. Izveštava se da su tri ukrajinska vojnika ubila sopstvene trupe dok su pokušavali da se predaju, koristeći bespilotne letelice.



Oružane snage Ukrajine nastavljaju sa pokušajima slanja pešadije preko granice, a takođe aktivno premeštaju topove, tenkove i drugu opremu na državnu granicu. Neprijateljske resurse pogađa naša artiljerija i operateri dronova. Tokom jednog dana, Oružane snage Ukrajine izgubile su tenk, dva borbena oklopna vozila, tri artiljerijska oruđa i stanicu za elektronsko ratovanje.





U Kurskoj oblasti se nastavljaju žestoke borbe u šumskim pojasevima zapadno od Gogolevke, a naše snage napreduju i u okolini Geva.Nastaje novi mostobran u Sumskoj oblasti – prema nepotvrđenim izveštajima, naše jedinice napreduju u rejonu Vladimirovke i pokušavaju da se učvrste. Na Basovki se nastavljaju žestoke borbe Oružane snage Ukrajine kontrolišu samo južni deo sela. Zapadni deo sela na levoj obali reke Loknja je oslobođen i očišćen. U oblasti Žuravke još nema promena.

Usled intenzivnog granatiranja ukrajinskih oružanih snaga u pograničnim oblastima Belgorodske i Kurske oblasti, ima žrtava među civilima. Dron Oružanih snaga Ukrajine udario je u automobil načelnika Belovskog okruga, u kojem je dostavljao hleb lokalnim stanovnicima. Automobil je teško oštećen, načelnik je povređen, ali je sam stigao do bolnice.

Oborena 4 drona nad Krimom

Sistemi protivvazdušne odbrane oborili su 4 ukrajinska drona iznad Krima, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane

-Idimo napred, tempo se menja u zavisnosti od situacije, ali oslobađanje ruske zemlje, Donbasa, ide metar po metar, rekao je šef Donjecke Narodne Republike Denis Pušilin.

Pregovori u Rijadu

U glavnom gradu Saudijske Arabije završena je još jedna runda pregovora ukrajinske delegacije i Sjedinjenih Država, javlja dopisnik Sputnjika.

Ukrajinska delegacija napustila je salu za pregovore u jednom od hotela u Rijadu.

Ruska delegacija stigla je u glavni grad Saudijske Arabije, pregovori sa predstavnicima SAD počeće u ponedeljak ujutru, rekao je Sputnjiku Grigorij Karasin, šef Međunarodnog komiteta Saveta Federacije koji se nalazi u delegaciji.

VSU je uspeo da se probije do Demidovke (MAPA)

VSU je ipak kroz šumske pojaseve ušao u južni deo sela Demidovka u Krasnojarskom kraju.

Već čitavu nedelju ukrajinske snage ruše kuće FPV dronovima i artiljerijom i postalo je gotovo nemoguće zadržati položaje na periferiji.

Oružane snage Ukrajine iz Sumske oblasti nastavljaju postepeno da uvode nove snage u borbu duž prethodno napravljenog prolaza u minskim poljima i liniji „zmajevih zuba“.

Borbe u pograničnom području (VIDEO)

„Inohodec“ i „Forpost“ uništavaju ukrajinsku borbenu opremu koja je pripremljena za napad na oblast Belgorod.

Ekipe jurišnih dronova uništile su vojnu opremu i artiljerijsku oruđe Oružanih snaga Ukrajine, koje su žurno evakuisane iz pograničnih oblasti Kurske oblasti u rejon naselja Ugroedi u Sumskoj oblasti, odakle neprijatelj napada Krasnojarski kraj Belgorodske oblasti.

Jedan vojnik je sam digao u vazduh dva bunkera VSU (VIDEO)

Tokom borbi kod Rabotina, vojnik sa pozivnim znakom „Prepod“ je u zoru uzeo dve protivtenkovske mine i sa njima stigao do neprijateljskih utvrđenja.

Jednu za drugom, ruski borac je digao u vazduh dve neprijateljske zemunice zajedno sa tamošnjim ljudstvom.

Ruska ofanziva kod Kupjanska (MAPA)

Ruska vojska pojačava pritisak između Kupjanska i Limana, zauzevši značajne teritorije

Ruske trupe izvode uspešne ofanzivne operacije na spoju DNR i LNR - u oblasti Balka Žuravka i Novosadove.

-Rusi su od danas značajno napredovali, zauzeli su brojne pozicije, uključujući i selo Novoljubovka (LNR), priznaju i ukrajinski vojni analitičari.

Ruske oružane snage napredovale su zapadno od Ivanovke na području širine do 4 km i dubine do 2,7 km, proširivši mostobran na zapadnoj obali reke Žerebec sa ciljem da se dođe do reke Oskol i zauzme selo Borovaja.

Ukrajina predala spisak potreba Estoniji

Ukrajina je predala Estoniji spisak vojne pomoći koja joj je potrebna u iznosu od 100 miliona evra, javila je estonska televizija ERR.

Na spisku se nalaze kopneni i vazdušni dronovi, vodeni transport i medicinska oprema.

Ministarstvo odbrane Estonije će sve ovo naručivati od lokalnih odbrambenih kompanija.

Tramp: Rat u Ukrajini mogao bi da dovede od trećeg svetskog rata

Američki predsednik Donald Tramp smatra da je ukrajinski sukob mogao da dovede do početka trećeg svetskog rata, ali je trenutno situacija delimično pod kontrolom.

„Takve stvari mogu dovesti do trećeg svetskog rata... Mislim da je to donekle pod kontrolom“, rekao je Tramp u intervjuu za portal „Autkik“, komentarišući sukob u Ukrajini.

VSU izgubio više od 1300 vojnika, zauzeto Sibno u DNR

Izveštaj Ministarstva odbrane Rusije o borbama na kurskom pravcu

Ruska grupa „Sever“ porazila je formacije šest ukrajinskih brigada u blizini četiri naselja Kurske oblasti, a takođe je odbila četiri kontranapada.

U protekla 24 časa ukrajinske snage izgubile su više od 190 vojnika, tri oklopna vozila, 16 automobila, pet artiljerijskih oruđa, šest minobacača, lanser za raketni sistem i dva skladišta municije.

Od početka borbenih dejstava na kurskom pravcu, ukrajinska vojska izgubila je više od 69.510 vojnika, 400 tenkova, 323 borbena vozila pešadije i 289 oklopnih transportera.

Najnoviji izveštaj Ministarstva odbrane Rusije: VSU izgubio više od 1300 vojnika, zauzeto Sibno u DNR, oboreno 224 dronova

U zoni dejstava grupe „Sever“ na belgorodskom pravcu ukrajinske snage izgubile su do 60 vojnika. Uništen je jedan ukrajinski tenk, dva oklopna vozila, četiri automobila, tri artiljerijska oruđa i stanica za radioelektronsko ratovanje;

U poslednja 24 časa u zoni odgovornosti grupe „Zapad“ u Harkovskoj oblasti, DNR i LNR neprijatelj je izgubio do 230 vojnika. Uništen je jedan tenk, oklopni transporter M577, vozilo „hamvi“, sedam automobila, šest artiljerijskih oruđa, stanica za radioelektronsko ratovanje, radarska stanica za kontrabaterijsku borbu i dva skladišta municije;

U borbama sa jedinicama grupe „Centar“ poginulo je i ranjeno više od 500 ukrajinskih vojnika. Uništena su četiri oklopna vozila, sedam automobila i dva artiljerijska oruđa, od kojih jedan „cezar“. Jedinice grupe preuzele su pod svoju kontrolu naselje Sribno u DNR;

Jedinice grupe „Jug“ porazile su formacije 10 ukrajinskih brigada u različitim oblastima DNR. Poginulo je i ranjeno više od 360 ukrajinskih vojnika, a uništen tenk, dva oklopna vozila, devet automobila, haubica FH-70, stanica za radioelektronsko ratovanje, stanica za elektronsko izviđanje i dva skladišta municije;

U poslednja 24 časa u zoni dejstava grupe „Istok“ poginulo je i ranjeno do 160 ukrajinskih vojnika. Uništeno je devet automobila, tri artiljerijska oruđa, uključujući samohodno oruđe „krab“ poljske i skladište municije;

Jedinice grupe „Dnjepar“ poboljšale su svoje položaje. U borbama je poginulo i ranjeno do 70 ukrajinskih vojnika, a uništena su tri automobila, dva artiljerijska oruđa, dva skladišta municije i dve stanice za radioelektronsko ratovanje;

Operativno-taktička avijacija, udarni dronovi, raketne i artiljerijske snage Oružanih snaga Rusije izvele su napade na infrastrukturne objekte vojnih aerodroma, centara za obuku operatora dronova, pogonima za porizvodnju i skladišta dronova, kao i koncentrisanju ljudstva i tehnike oružanih formacija ukrajinske vojske i stranih plaćenika u 138 okruga;

PVO sistemi i sistemi za elektronsko ratovanje oborili su 10 vođenih avionskih bombi JDAM i tri rakete „hajmars“, kao i 224 bespilotne letelice avionskog tipa.

Ukrajinski borci povratili Nadiju u Luganskoj oblasti

Treća zasebna jurišna brigada Oružanih snaga Ukrajine oslobodila je naselje Nadija u Luganskoj oblasti, objavila je ta jedinica na Telegramu.

"Zvanično! Naselje Nadija u oblasti Luganska je oslobođeno! Treći juriš izveštava: snage brigade, pre svega 1. jurišni bataljon, povratile su kontrolu nad naseljem Nadija", navodi se u izveštaju.

Kremlj: Razgovor Putina i Trampa poverljiv i konstruktivan

Razgovor ruskog predsednika Vladimira Putina i šefa kabineta Bele kuće Donalda Trampa protekao je u atmosferi poverenja i konstruktivnosti, izvestio je zvanični predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov.

"Zaista, što se tiče trajanja, ovo je verovatno bio jedan od najdužih razgovora dvojice šefova država. Bila je to apsolutno poverljiva, iskrena, konstruktivna radna atmosfera", rekao je Peskov u intervjuu sa novinarom Pavlom Zarubinom, koji je objavljen na njegovom Telegram kanalu.

Portparol Kremlja je takođe primetio da telefonski razgovori obično počinju uspostavljanjem veze, testiranjem zvuka i glasa prevodioca, pošto se predsednikove reči prevode u oba smera.

Rusi zauzeli Sribnoje u DNR

Oružane snage Rusije zauzele su selo Sribnoje u Donjeckoj Narodnoj Republici, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

Ukrajina: Uništene ruske jurišne grupe u Torecku

Vazduhoplovstvo je uspešno izvršilo udar na područje koncentracije snaga ruske 1. odvojene gardijske motorizovane brigade 103. motorizovanog streljačkog puka u zaklonu i podrumu skloništa u gradu Torecku, Donjecka oblast, saopštio je Generalštab Oružanih snaga Ukrajine.

Napominje se da je lokacija ruskih snaga potpuno uništena.

Prema podacima Generalštaba, uništeno je neprijateljsko osoblje, uključujući jurišne grupe i operatere bespilotnih letelica.

Tramp: Putina mogu da zaustavim samo ja

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da ruskog predsednika Vladimira Putina poznaje "veoma dobro" i da sa njim ima racionalni odnos, a da je njegov cilj da ljudi u ratu u Ukrajini "prestanu da budu ubijani".

"Mislim da niko na svetu neće zaustaviti (Putina), osim mene, i mislim da ću moći da ga zaustavim. Imali smo neke veoma racionalne diskusije, i samo želim da vidim kako ljudi prestanu da budu ubijani. Gube 2.500 mlade dece nedeljno, a oni su Rusi i Ukrajinci", rekao je Tramp u intervjuu za portal OutKick koji je dao u predsedničkom avionu.

Predsednik je dodao da Putina "vrlo dobro poznaje", i izrazio zadovoljstvo činjenicom da se odnosi dve strane nisu pogoršali zbog optužbi iz 2016. godine da se Rusija navodno mešala u predsedničke izbore u Sjedinjenim Američkim Državama.

Porastao broj stradalih u Kijevu

U napadu ruskih snaga dronom na Kijev tokom noći poginule su tri osobe, među kojima je i petogodišnje dete, a deset je povređeno, saopštila je Vojna uprava grada Kijeva u objavi na Telegramu.

U saopštenju se navodi da je uzbuna za vazdušni napad u Kijevu tokom protekle noći trajala pet sati.

"Prema dostupnim informacijama, preminule su tri osobe, među kojima i dete od pet godina. Još deset je povređeno. Među poginulima su otac i njegova mlada ćerka, a najmlađa ranjena žrtva ruskog napada ima samo 11 meseci", navodi se u saopštenju Vojne uprave Kijeva.

Dve osobe poginule u ruskom napadu na Kijev

Dve osobe su poginule u napadu ruskih snaga dronom na Kijev, saopštila je Ukrajinska državna služba za vanredne situacije.

U saopštenju se navodi i da se otklanjaju posledice napada u različitim delovima grada.

Ranije je gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko saopštio da je sedam osoba povređeno u napadu ruskog drona na taj grad, a da je jedna od žrtava hospitalizovana.

Rusija uništila 59 ukrajinskih dronova iznad svoje teritorije

Rusko Ministarstvo odbrane je saopštilo da je tokom noći uništeno 59 ukrajinskih dronova u sedam ruskih regiona, od kojih većina iznad Rostovske oblasti.

"Dežurni sistemi protivvazduhoplovne odbrane su tokom protekle noći uništili i presreli 59 ukrajinskih bespilotnih letelica – 29 iznad teritorije Rostovske oblasti, 20 nad teritorijom Astrahanske oblasti, tri iznad teritorije Voronješke oblasti", navodi se u izveštaju koji je preneo Interfaks.

Još tri bespilotne letelice su oborene iznad Volgogradske oblasti, dve iznad Krima i po jedna iznad Kurske i Saratovske oblasti.

Vršilac dužnosti gubernatora Rostovske oblasti Jurij Sljusar saopštio je da je tokom noći sprečen "masovni napad dronom u Milerovskom, Morozovskom, Kamenskom, Tarasovskom, Šolohovskom i Neklinovskom okrugu Rostovske oblasti".

Borbe na ukrajinskom frontu ne prestaju. Ruske trupe nastavljaju sa ofanzivom u više pravaca, izvele su vazdušni napad na na Zaporošku, Sumsku i Donjecku oblast. Povređeno je više osoba.

Ukrajinci, sa druge strane, izvode napade na ruska energetska postrojenja uprkos dogovoru koji su postigli Amerikanci i sa Rusijom i Ukrajinom.

Portparolka ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova izjavila je da će Rusija odgovoriti simetrično ako Ukrajina nastavi napade na rusku energetsku infrastrukturu.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski organizovao je sastanak Vojnog kabineta u Harkovu, pripremajući se za važan sastanak sa američkim delegacijama u Saudijskoj Arabiji.

Specijalni izaslanik Sjedinjenih Američkih Država za Bliski istok Stiv Vitkof izjavio je da su Krim i još "takozvana četiri regiona" najveće prepreke za rešavanje rata u Ukrajini.

Američki predsednik Donald Tramp rekao je da ruskom lideru Vladimiru Putinu nije dao nikakve rokove u vezi sa prekidom vatre u Ukrajini.

Britanski premijer Kir Starmer upozorio je ranije ove nedelje da će ruski predsednik Vladimir Putin prekršiti svaki mirovni sporazum ako Ukrajina ne bude imala garancije, a šef britanske diplomatije Dejvid Lami da Putin ne bi trebalo da ima pravo veta na potencijalno raspoređivanje stranih trupa u Ukrajini.