SIJARTO PORUČIO: Mnogi u Evropi žele da se nastavi sukob u Ukrajini

PETER Sijarto je rekao da Brisel ne može da svari da postoji desno orijentisana, patriotska, konzervativna vlada, koja bazira svoju političku strategiju na hrišćanskim vrednostima, kontrira vrlo otvoreno liberalnom mejnstrimu, ide protiv "vouk" ideologije, ne ponavlja ono što se svakodnevno govori u Briselu i da je bez obzira na to - uspešna

FOTO: AP/Tanjug

Sa stavom da se sukob u Ukrajini može zaustaviti samo pregovorima, Mađarska je u manjini u okviru Evropske unije, rekao je ministar spoljnih poslova Mađarske Peter Sijarto u intervjuu irskom novinaru Čeju Bouzu.

Na pitanje novinara da prokomentariše manjak entuzijazma u Evropi povodom napora koji ulažu Rusija i SAD da se sukob u Ukrajini okonča, Sijarto je odgovorio da je Mađarska je od početka Specijalne vojne operacije imala vrlo jasan stav.

- Sa svojom pozicijom smo trenutno manjina u Evropskoj uniji. Rekao bih čak i da smo se navikli tokom proteklih godina. Taj stav je da ovaj sukob nema rešenje na bojnom polju, što je činjenično dokazano. Imamo jasan stav da se ovaj sukob može zaustaviti samo pregovorima - kazao je Sijarto.

Ali, kako navodi, da bi bilo pregovora, mora biti i prekida vatre. Za bilo kakav napredak u tom kontekstu, neophodan je rusko-američki sporazum.

- Od ponovnog stupanja Donalda Trampa na dužnost predsednika SAD, situacija se u tom pogledu promenila. Prethodna američka administracija je bila na usluzi ratu, a predsednik Tramp je na usluzi miru, i tu je ogromna razlika - ocenjuje Sijarto.

Foto: Tanjug/AP

Dodaje i da se Mađarska nada da se rusko-američki sastanak biti uspešan i ceni dijalog dveju zemalja.

- Dobri odnosi SAD i Rusije su dobre vesti za globalnu bezbednost. Nada da se mir vrati u centralnu Evropu je bliža nego ikada tokom protekle tri godine- poručio je ministar.

Ipak, većina liberalnih evropskih lidera želi da se sukob nastavi.

- Mislim da postoji razlog za to. Ovi politički lideri su izneli vrlo lošu strategiju tokom ove tri godine. Ta strategija je donela mnogo opasnosti i štete Evropi - bezbednosno i ekonomski. Što pre se sukob završi, to pre će morati da se suoče sa zahtevom svojih naroda da odgovaraju za to i daju objašnjenje zašto su odabrali takvu strategiju, a to bi povuklo za sobom ne samo političku već i druge vrste odgovornosti - smatra Sijarto.

Kako smatra Sijarto, upravo to ovi lideri žele da izbegnu ili barem da odlažu taj trenutak što je duže moguće.

Nakon osvrta novinara na izjavu ministra da je Mađarska u manjini, Sijarto je pojasnio da Brisel ne može da svari da postoji desno orijentisana, patriotska, konzervativna vlada, koja bazira svoju političku strategiju na hrišćanskim vrednostima, kontrira vrlo otvoreno liberalnom mejnstrimu, ide protiv "vouk" ideologije, ne ponavlja ono što se svakodnevno govori u Briselu i bez obzira na to - uspešna je.

O pitanju energetskih resursa, nakon deset godina iskustva u ovom pitanju, Sijarto je podvukao da je Rusija uvek bila pouzdan dobavljač, a Mađarska nikada nije dobila ponudu za povoljniji gas.

-''Turski tok" i "Družba" dobro funkcionišu, a očekivanja mađarske strane su jasna - ne sme se napadati infrastruktura koja vodi do Mađarske.

Prema njegovim rečima, energetska bezbednost je pitanje suvereniteta. Ako je energetska bezbednost zemlje napadnuta, to se mora smatrati napadom na njen suverenitet.

Foto: Tanjug/AP

- Mi gledamo na energiju kao na pitanje fizike, geografije, realnosti, dok drugi gledaju na energiju kao na pitanje ideologije, što je, zaista mi je žao što ovo kažem – glup pristup - ocenjuje Sijarto.

Kako dodaje, sa takvim pristupom ne može se voditi ekonomija. Kako bi građani imali grejanje u svojim kućama, potreban je izvor gasa, ugovor i cevovod. Kako navodi, možda je to konzervativan pristup, ali to je realnost.

- Niko ne može da me ubedi da zamenimo jeftin i pouzdan izvor skupljim i manje pouzdanim izvorom. Jer ako neko poželi da me ubedi da to uradimo, voleo bih da taj neko dođe i objasni pred kamerama mađarskom narodu zašto bi za njih bilo bolje da imaju skuplji i manje pouzdan izvor energije - poručio je Sijarto.

(rt.rs)