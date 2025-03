IZJAVA predsednika Francuske Emanuela Makrona o potrebi pokretanja diskusije o primeni nuklearnog oružja je put do velike tragedije, izjavio je predsedavajući Državnoj Dumi Rusije Vjačeslav Volodin.

Foto: AP Photo/Michel Euler

- Makronova izjava o neophodnosti pokretanja diskusije o primeni nuklearnog oružja i nastavku rata je put ka velikoj tragediji - ocenio je Volodin na svom Telegram kanalu.

Prema njegovom mišljenju, građanima evropskih država i Francuzima to nije potrebo jer Makron to radi da bi zadržao vlast, ne razmišljajući do čega će to dovesti.

- Makron je histeričan, stvara ogromne probleme Evropskoj uniji i Francuskoj, pretendujući na ulogu panevropskog lidera - smatra Volodin.

On je takođe konstatovao da je pored Makrona i premijeru Velike Britanije Kiru Starmeru, premijeru Poljske Donaldu Tusku i Vladimiru Zelenskom potreban rat u Ukrajini da bi ostali na vlasti.

Prema njegovim rečima i šef Evropske komisije Ursula fon der Lajen, koja govori o planovima za prenaoružavanje Evrope i koja je došla na ideju da najavi njenu militarizaciju, ne razmišlja o posledicama, već samo o tome kako da ostane na vlasti.

- EU prolazi kroz period ozbiljnih turbulencija, podela i izbora. Uskoro će se pokazati da li je Evropa sposobna da donese ispravnu odluku, rukovodeći se interesima građana, a ne onih koji izigravaju Napoleona i klovna - poručio je Volodin.

Prema njegovim rečima, očigledno je da ako republikanci žele da zadrže vlast u Sjedinjenim Američkim Državama i dobiju sledeće izbore, aktuelni lideri evropskih zemalja ne mogu im biti partneri u tome zbog dijametralno suprotnih stavova o ključnim pitanjima pozicioniranja.

- Mračne perspektive za evropske političare povezane su i sa drugim faktorima: na izborima, uključujući u Evropski parlament, počeli su da pobeđuju desničari i konzervativci. To će se ubuduće dešavati sve češće i svuda zbog nove političke strukture koja je stvorena i koja ih je ojačala - kazao je zvaničnik.

Volodin je zaključio i da se Evropa nalazi u dugotrajnoj ekonomskoj krizi, jer je u celoj 2024. godini u Evrozoni BDP porastao samo 0,7 odsto.

Prethodno, Makron se ranije obratio naciji i izjavio da rastu pretnje Evropi i zemlji, uključujući i navodno iz Rusije. Na ovaj način je opravdao potrebu povećanja budžeta za odbranu zemlje mimo ranije odobrenog plana. Takođe je rekao da namerava da nastavi da podržava Kijev u sukobu sa Rusijom i obećao da će započeti diskusiju o proširenju nacionalnih snaga nuklearnog obuzdavanja na druge evropske zemlje nakon odgovarajućeg poziva kandidata za nemačkog kancelara Fridriha Merca.

Nakon toga, lider francuske partije Patriote Florijan Filipo rekao je da agresivna retorika francuskog predsednika Emanuela Makrona u vezi sa tobožnjom ruskom pretnjom Evropi vodi ka daljoj eskalaciji i pokazuje njegovu želju da uvuče Francusku u sukob sa Rusijom.

(Sputnjik)