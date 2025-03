''AKO JE BOŽJA VOLJA'' Papski biograf otkrio da li poglavar Rimokatoličke crkve razmišlja o ostavci

PAPSKI biograf Ostin Ajveri izjavio je danas da je malo verovatno da će papa Franja podneti ostavku zbog dvostrane upale pluća, zbog koje se od 14. februara nalazi na bolničkom lečenju u rimskoj bolnici Đemeli.

Nadbiskup Pol Galager, ministar spoljnih poslova Vatikana, istakao je ove nedelje da papska ostavka nije u planu.

- Ako je Božja volja da mu bude bolje, to bi bilo divno. Ako je Božja volja da ne bude, onda će on to prihvatiti - rekao je Galager za katoličku publikaciju "Amerika".

Ukoliko bi zbog zdravstvenog stanja papa Franja podneo ostavku, to bi bila druga ostavka pape u poslednjih 600 godina, nakon što se njegov prethodnik, papa Benedikt XVI, rođen kao Jozef Racinger, povukao iz papske službe 11. februara 2013. godine, što je tada izazvalo šok u Rimokatoličkoj crkvi.