RAT u Ukrajini- 1.103. dan.

Foto: Profimedia

Bajden vs Tramp: 175 milijardi prema 0 za Ukrajinu

Foks Njuz je pokazao ukupnu pomoć dodeljenu Ukrajini pod Bajdenom, i koliko je s druge strane dodeljeno pod Trampom.

"Hrabri" uništavaju NATO opremu kod Pokrovska (VIDEO)

Jedinice "Hrabrih" uništavaju NATO opremu i pešadiju VSU, napredujući na Pokrovsku - još jedan dan borbe jedinica grupe "Centar".

Na snimku je prikazan izbor borbenih radnji boraca grupe snaga Centar 1. marta na uništavanju vojne opreme, naoružanja, pešadije i položaja Oružanih snaga Ukrajine tokom aktivnih ofanzivnih operacija na pravcu Pokrovski.

Na snimku se vidi kako su tenkovi, NATO oklopni transporteri, MRAP-ovi, borbena oklopna vozila, vatrena mesta, kamioni, pešadijski i neprijateljski položaji uništeni.

Kijev: Kinezi ratuju za Ruse (VIDEO)

Ukrajinci objavili snimak navodno Kineza u ruskim vojnim uniformama u Donbasu.

Na rukavu jednog od njih je zakrpa volonterske jedinice "Bars".

Navodi se da je snimak snimljen u blizini Pokrovska u DNR. Ukrajinci pišu i da se Kinezi bore u sastavu ruskih trupa u Donbasu.

Shof: Evropa da osigura sopstvenu bezbednost

Bezbednost Ukrajine je u interesu cele Evrope, a evropsko jedinstvo je sada važnije nego ikada ranije, rekao je holadski premijer Dik Shof nakon samita evropskih lidera u Londonu.

On je rekao da je neophodno da Evropa preuzme korake da osigura sopstvenu bezbednost, za šta je istakao da je neophodna stalna podrška Ukrajini, plan za bezbednosne garancije Kijevu i odvraćanje Rusije.

Foto: Profimedia

Shof je na mreži X istakao da su za to takoše potrebni „dobri transatlanski odnosi“.

U Londonu je završen samit o Ukrajini koji je trajao otprilike dva sata i na kome su prisustvovali predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski i više od 10 evropskih lidera.

Ukrajinci potvrdili: Iskander pogodio 157. brigadu na postrojavanju

Ukrajinci prijavili masovnu smrt vojnika ukrajinskih oružanih snaga u udaru Iskandera u Dnjepropetrovskoj oblasti.

Ministarstvo odbrane je juče izvelo raketni udar kasetnom municijom na područja gde je koncentrisano ljudstvo 157. odvojene mehanizovane brigade Oružanih snaga Ukrajine na poligonu Novomoskovski kod sela Čerkaskoje u Dnjepropetrovskoj oblasti.

Vojni resursi koji podržavaju Oružane snage Ukrajine izvestili su da se „dogodila velika tragedija o kojoj svi ćute. „Bez komentara, večna uspomena momcima“.

Danas je bivši poslanik Igor Mosijčuk pisao o udaru na poligon.

-Juče, 01.03.2025, na jednom od poligona u Dnjepropetrovskoj oblasti, krivicom konkretnih oficira dogodila se tragedija! Tokom postrojavanja (zašto?) ruska balistička raketa Iskander pogodila je poligon uz pomoć neprijateljske izviđačke bespilotne letelice, što je rezultiralo smrću i ranjavanjem velikog broja naših ukrajinskih vojnika, napisao je Mosijčuk.

Takođe, militant Ajdara Bunjatov je u komentarima naveo da je ubijeno 50 ukrajinskih vojnika.

Komanda Oružanih snaga Ukrajine krije masovnu smrt vojnika.

Rubikon nastavlja da masovno uništava NATO opremu na Kurskom frontu (VIDEO)

Borci specijalnog centra Rubikon uništavaju oklopna vozila, automobile i osoblje Oružanih snaga Ukrajine u pograničnoj oblasti Kursk.

Najnoviji izveštaj Ministarstva odbrane Rusije: VSU izgubio više od 1300 vojika i brojnu tehniku

Ruska grupa „Zapad“ porazila je ljudstvo i tehniku šest ukrajinskih brigada u različitim delovima Harkovske oblasti, DNR i LNR. Poginulo je i ranjeno do 240 ukrajinskih vojnika, a uništeno šest automobila, dva artiljerijska oruđa i skladište;

Jedinice grupe „Jug“ zauzele su povoljnije položaje na svom delu fronta. Gubici ukrajinskih snaga iznosili su u protekla 24 časa: do 320 vojnika, četiri automobila, pet artiljerijskih oruđa, od kojih jedna haubica FH-70 i dva skladišta municije;

Tokom prethodnog dana jedinice grupe „Centar“ poboljšale su svoje položaje. Poginulo je i ranjeno do 475 ukrajinskih vojnika, a uništen je oklopni transporter M113, oklopno vozilo „hamvi“, pet automobila, pet artiljerijskih oruđa i radarska stanica za kontrabaterijsku borbu ANT/PKu-36;

Ruska grupa „Sever“ porazila je formacije dve ukrajinske brigade u Metalovki, Granovu i Volčansku u Harkovskoj oblasti. Poginulo je i ranjeno do 25 ukrajinskih vojnika, a uništeno jedno borbeno vozilo pešadije, oklopno vozilo, četiri automobila i tri artiljerijska oruđa;

Jedinice grupe „Istok“ nastavile su napredovanje u dubinu odbrane protivnika i porazile formacije 9 ukrajinskih brigada i jednog puka u naseljima DNR i Zaporoške oblasti. U borbama je poginulo i ranjeno do 190 ukrajinskih vojnika, a uništena dva oklopna vozila, pet automobila i četiri artiljerijska oruđa;

U zoni odgovornosti grupe „Dnjepar“ u protekla 24 časa poginulo je i ranjeno više od 115 ukrajinskih vojnika, a uništena su dva oklopna vozila, četiri automobila, stanica za radioelektronsko ratovanje i skladište municije;

Ruska avijacija, dronovi, raketne i artiljerijske snage uništili su infrastrukturu vojnih aerodroma, objekata za preradu gasa, koji obezbeđuju rad preduzeća vojno-industrijskog sektora Ukrajine, pogone za proizvodnju dronova i njihova skladišta u 147 okruga;

PVO sistemi oborili su 62 bespilotne letelice avionskog tipa.

Bitka u Zaporožju

Na orehovskom pravcu u Zaporoškoj oblasti intenzivirale su se borbe, inicijativa je u rukama ruske vojske, izjavio je za Sputnjik kopredsednik Koordinacionog saveta za integraciju novih regiona Vladimir Rogov.

-Ruske trupe oslobodile su oko šest kvadratnih kilometara u pravcu sela Ščerbaki, rekao ej Rogov.

Akcija na Dnjepru (VIDEO)

Vojnici VSU uspešno eliminisan - vojnici grupe „Dnjepar“ uništili su ukrajinski komandno-osmatrački punkt na desnoj obali Dnjepara.

Meloni: Potreban je samit SAD i EU

Italijanska premijerka Đorđa Meloni smatra da je potrebno da se održi sastanak rukovodstva SAD i zemalja EU radi razgovora o sukobu u Ukrajini.

-Predložila sam sastanak između lidera SAD i Evrope. jer ako se podelimo to će nas sve učiniti slabijim. Svi smo veoma posvećeni cilju koji želimo da postignemo: pravedan i trajni mir u Ukrajini, rekla je Meloni na sastanku sa britanskim premijerom Kirom Starmerom.

Mask: Zelenski je izabrao katastrofu

Preduzetnik i načelnik američkog Odeljenja za efikasnost vlade Ilon Mask je nakon prekinutih pregovora između američkog predsednika Donalda Trampa i Vladimira Zelenskog izjavio da Zelenski nije izabrao mir u Ukrajini, već gubitak ljudskih života.

-Pre dve godine sam rekao da Ukrajina mora da dođe do mira ili će izgubiti mnogo života i neće dobiti ništa. Zelenski je izabrao ovo drugo. Sada želi da to ponovi. To je okrutno i nehumano, napisao je Mask na svojom nalogu na društvenoj mreži Iks.

Mask je ranije izjavio da je Zelenski uništio sebe u očima američkog naroda.

Foto: Tanjug

Izveštaj Ministarstva odbrne o borbama na kurskom pravcu

- Jedinice grupe „Sever“ porazile su formacije 12 ukrajinskih brigada i dva puka u pograničnim oblastima Kurske oblasti.

- Udarima operativno-taktičke i armijske avijacije i artiljerije uništeno je ljudstvo i tehnika protivnika u okruzima 15 naseljau Kurskoj oblasti, kao i šest naselja u Sumskoj oblasti Ukrajine.

- U prethodna 24 časa poginulo je i ranjeno više od 240 ukrajinska vojnika, a uništena dva oklopna transportera, 15 oklopnih vozila, 17 automobila, dva samohodna artiljerijska oruđa „paladin“, artiljerijsko oruđe, minobacač, četiri komandna mesta za upravljanje dronovima i skladište municije.

-Predalo se šest ukrajinskih vojnika.

- Od početka borbenih dejstava na kurskom pravcu neprijatelj je izgubio više od 64.535 vojnika, 382 tenka, 291 borbeno vozilo pešadije, 251 oklopni transporter, 2.110 borbenih oklopnih vozila, 2.281 automobil, 505 artiljerijskih oruđa, 52 lansera za raketne sisteme i drugu tehniku.

Tanjug

Ukrajina ubila na graničnim i krajnjim regionima Rusije 650 ljudi, od kojih 23 dece

Više od 650 ljudi, uključujući 23 dece, ubijeno je u ukrajinskim napadima na granične i krajnje regione Rusije, a skoro 3.000 je povređeno, rekao je predsednik ruskog istražnog komiteta Aleksandar Bastrikin u intervjuu za TASS.

- Usled <...> zločinačkih radnji ukrajinske strane ubijena su 652 civila, od kojih su 23 deca. Povređeno je ukupno 2.980 ljudi, među kojima 169 dece. O svim navedenim činjenicama u toku je krivična istraga - rekao je on.

Bastrikin je naveo da je Istražni komitet pokrenuo ukupno 2.690 krivičnih predmeta o granatiranju graničnih i krajnjih područja Rusije.