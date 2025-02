RUSKI S-500 “Triumfator-M”, napredni protivvazdušni i protivraketni sistem razvijen od strane koncerna VKO “Almaz-Antej”, sposoban je da presreće balističke rakete sa karakteristikama novog projekta pod kodnim nazivom “Orešnik”, izjavio je vojni ekspert Mihail Hodarenok u intervjuu za ruski TASS.

Prema njegovim rečima, tehnološke mogućnosti S-500 značajno nadmašuju postojeće sisteme PVO i PRO, čime ovaj kompleks postaje ključni element u jačanju nacionalne bezbednosti Rusije.

NAPREDNA TEHNOLOGIJA I MOĆNA ZAŠTITA

S-500 je nova generacija ruskih protivvazdušnih sistema, osmišljenih za neutralizaciju širokog spektra pretnji – od krstarećih i balističkih raketa do hipersoničnih projektila.

*Domet presretanja: do 600 km

*Maksimalna visina dejstva: do 200 km

Ima mogućnost uništavanja:

*Balističkih i hipersoničnih projektila

*Krstarećih raketa

*Aviona, uključujući i stelt letelice poput F-22 i F-35

*Satelita u niskoj orbiti

Za razliku od prethodnih generacija PVO sistema, S-500 može neutralisati mete u svemiru, čime značajno menja globalni strateški balans, tvrdi ruski stručnjak.

KLjUČNA ULOGA U ODBRANI I GEOPOLITIČKOM BALANSU

Sistemi poput S-500 igraju ključnu ulogu u promeni odnosa snaga na međunarodnoj sceni. Uvođenjem ovog sistema, Rusija jača višeslojnu protivraketnu zaštitu, što je od vitalnog značaja u savremenim vojnim sukobima, izjavio je Hodarenok.

Pored balističkih i hipersoničnih pretnji, S-500 je dizajniran da uništi strateške bombardere i avione ranog upozorenja, što dodatno smanjuje borbenu efikasnost protivničkih vazduhoplovnih snaga.

Svaki puk S-500 obuhvata 12 lansera, sposobnih da detektuju i dejstvuju po do deset bojevih glava balističkih raketa koje lete brzinom do sedam kilometara u sekundi. Sistem ima vreme reagovanja od tri do četiri sekunde, što je poboljšanje u odnosu na devet do deset sekundi koje zahteva S-400.

Sistem S-500 koristi, pored ostalog, rakete 77N6-N i 77N6-N1, posebno dizajnirane za kinetičko presretanje esktremno velikih brzina.

Testovi obavljeni u februaru 2024. potvrdili su sposobnost sistema da presretne raketu R-29RMU2 Sineva, demonstrirajući njegovu impozantnu sposobnost dejstva protiv hipersoničnih ciljeva. Za ovaj PVO sistem se smatra da nema pandana u svetu.

SUPERIORNOST U ODNOSU NA ZAPADNE PVO SISTEME

Ruski stručnjak ističe da S-500 nadmašuje američke sisteme THAAD i Patriot po nekoliko ključnih parametara:

*Veća zona pokrivanja – omogućava ranije otkrivanje i neutralizaciju pretnji

*Bolja efikasnost protiv hipersoničnih projektila – ključna prednost u modernim sukobima

*Sposobnost presretanja meta u svemiru – štiti protiv balističkih raketa i satelitskih pretnji

*Brža reakcija i bolja integracija u višeslojni PVO sistem

Za razliku od američkih PVO sistema koji su usko specijalizovani, S-500 kombinuje protivvazdušnu i stratešku protivraketnu odbranu, pružajući sveobuhvatnu zaštitu od modernih pretnji.

Uvođenje S-500 “Triumfator-M” u operativnu upotrebu označava veliki iskorak u odbrambenim kapacitetima Rusije, omogućavajući višeslojnu PVO i PRO zaštitu na dosad neviđenom nivou, zaključuje Hodarenok.

S obzirom na sve veće korišćenje hipersoničnih raketa, ovakvi sistemi postaju ključni za odbranu u budućim vojnim sukobima. S druge strane, iz Kijeva su nedavno saopštili da znaju slabosti ovog sistema.

