ORBAN POLAZI TRAMPOVIM STOPAMA: Mađari razmatraju povlačenje iz SZO

KANCELARIJA mađarskog premijera Viktora Orbana saopštila je danas da bi ta zemlja mogla da se povuče iz Svetske zdravstvene organizacije (SZO).

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp je naredio povlačenje SAD iz SZO skoro odmah po preuzimanju dužnosti 20. januara, a juče je Argentina takođe najavila povlačenje iz Svetske zdravstvene organizacije.

Ministar zadužen za kabinet mađarskog premijera Gergelj Guljaš, rekao je danas novinarima da smatra da, "ako najmoćnija država na svetu odluči da napusti međunarodnu organizaciju, onda bi bilo razumno da i mađarska vlada razmotri" da li treba da preduzme isti korak, preneo je Politiko.

- Možda ćemo doći do zaključka da to ne moramo da radimo, možda ćemo doneti neku drugu odluku, naravno, ali svakako vredi razmisliti - rekao je Guljaš, navodeći kao argument to što Svetsku zdravstvenu organizaciju "najjača demokratija sveta napušta svojom voljom".

Tramp i njegovi saveznici optužili su Svetsku zdravstvenu organizaciju da se meša u suverenitet zemalja, da je pod neopravdanim uticajem Kine, i da je njen odgovor na Kovid-19 bio nedovoljno kompetentan, što su sve tvrdnje koje je generalni direktor SZO Tedros Adanom Gebrejesus odbacio u obraćanju zemljama članicama u ponedeljak.

- Kao agencija UN, SZO je nepristrasna i postoji da služi svim zemljama i svim ljudima - rekao je Tedros.

On je dodao da, kada zemlje postavljaju zahteve koji prevazilaze misiju Svetske zdravstvene organizacije da podrži globalno zdravlje, iz SZO kažu "ljubazno, ne".

