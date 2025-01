RAT u Ukrajini - 1066. dan.

Foto: Profimedia, Telegram/Rybar

U napadu ukrajinskog drona zapalila se rafinerija nafte u Rjazanju u Rusiji

Ukrajina je izvela masivan napad dronovima na Rusiju, pri čemu se zapalila rafinerija nafte u Rjazanju, preneo je Kijev independent.



Rafinerija u Rjazanju, jedna od najvećih u Rusiji, ima kapacitet za preradu 17 miliona metričkih tona nafte godišnje.



Hronika ratnih operacija: Ruske snage napreduju na celom frontu (MAPA)

Prema izvoru, zapaljena su najmanje tri skladišta nafte i radionica.Ukrajinski dronovi gađali su i pumpnu stanicu u Rjazanjskoj termoelektrani, naveo je izvor.



RUSKE trupe su pogodile neprijateljske ciljeve u Kijevskoj oblasti. Ukrajinske snage su bespilotnim letelicama napale objekte energetno-energetskog kompleksa u Rjazanju.

U pravcu Limana, ruske trupe vode borbe na prilazima Kolodezima, skoro svakodnevno odbijajući ukrajinske kontranapade.

Ilustracija telegram rybar

U pravcu Novopavlovska, ruske trupe su izbacile neprijatelja iz Kotlina i vode žestoke borbe na prilazima Udačnom.

Ilustracija telegram rybar

U pravcu Vremjevska, jurišnici nastavljaju da blokiraju neprijatelja u centru Bolšaja Novosjolka, a nekoliko ruskih zastava je podignuto u centru sela.

Topovsko meso

Muzičari Vojnog orkestra iz Lavova biće poslati na prvu liniju fronta u pešadijske jedinice, rekla je poslanik Rade Sofija Fedina.

Foto MO Ukrajine

Likvidiran plaćenik iz Austrije

Plaćenik iz Austrije u redovima ukrajinske vojske likvidiran je u Zaporoškoj oblasti, rekao je za Sputnjik predsednik Javne komore za pitanja suvereniteta Vladimir Rogov.

Napad na Sumsku oblast

Ruske snage izvele su napad na kolonu kamiona ukrajinske vojske u Sumskoj oblasti, ima poginulih rekao je za Sputnjik koordinator nikolajevskog proruskog pokreta otpora Sergej Lebedev.

Takođe, udar je izveden i na objekat ukrajinske vojske u luci u Odesi, čula se detonacija.



Umerov smenio pomoćnika

Ukrajinski ministar odbrane Rustem Umerov podneo je Kabinetu ministara zahtev za razrešenje svog zamenika Dmitra Klimenkova i saopštio da Ministarstvo odbrane neće produžiti ugovor sa aktuelnom direktorkom Agencije za odbrambene nabavke Marinom Bezrukovom neblagovremene nabavke oružja za ukrajinsku vojsku.

Velika Novosjolka je pala, poslednji veliki položaj i logističkog punkta Oružanih snaga Ukrajine na južnodonjeckom pravcu, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane.

Oslobođena Timofejevka

Ruske snage oslobodile su naselje Timofejevka u DNR.

Nedeljni brifing Ministarstva odbrane Rusije: VSU izgubiuo za nedelju dana više od 12.000 vojnika i destine komada oklopne tehnike i artiljerijskih sistema

Tokom protekle nedelje ruske snage oslobodile su devet naseljenih mesta;

Na kontakt liniji predalo se 17 ukrajinskih vojnika;

Ruske snage su za nedelju dana izvele osam grupnih napada na gasnu i energetsku infrastrukturu koja snabdeva ukrajinski vojno-industrijski kompleks, kao i vojne aerodrome;

Ukrajinske snage su za nedelju izgubile do 4050 vojnika u zoni delovanja grupe Centar, do 2.300 vojnika u zoni delovanja grupe „Sever“, do 1.680 vojnika i 13 skladipta municije u zoni grupe „Jug“, preko 3.260 vojnika u zoni odgovornosti grupe „Zapad“, preko 1.070 vojnika u zoni grupe Istok“, više od 455 vojnika u zoni aktivnosti grupe „Dnjepar“.

U toku protekle nedelje grupa „Sever“ uništila je ljudstvo i tehniku 12 ukrajinskih brigada u Kurskoj oblasti;

Ruske snage PVO oborile su pet bombi „hamer“, 17 projektila „hajmars“, 752 drona. U toku proteklog dana uništeno je 218 dronova, uključujući 174 bespilotne letelice van zone Specijalne vojne operacije.

Odbijen napad dronovima na Moskvu

Ruske PVO snage su tokom noći odbile napad ukrajinskih dronova koji se kretao u pravcu Moskve, saopštio je gradonačelnik ruske prestonice Sergej Sobjanjin.

Kako je rekao, bespilotne letelice su oborene u blizini naselja Kolomna u Ramenskom gradskom okrugu ruske prestonice.

Sobjanjin je takođe rekao i da na mestu pada dronova nije načinjena nikakva materijalna šteta i nije bilo povređenih.

Inače, tokom noći ruske PVO snage odbile su napade bespilotnih letelica ukrajinske vojske i nad Rjazanskom, Tuljskom, Kurskom i Lipeckom oblašću Ruske Federacije.

Maročko: Kijev ostao bez ogromne teritorije u Harkovskoj oblasti

Ukrajinska vojska izgubila je kontrolu nad velikom teritorijom u Harkovskoj oblasti nakon što su ruske snage sprovele ofanzivu, saopštio je vojni stručnjak Andrej Maročko.

- Nakon što je ruska vojska sprovela uspešnu ofanzivu u blizini mesta Dvurečna i zauzela važne visoravni, ukrajinska vojska izgubila je kontrolu nad velikom teritorijom između tog mesta i Novomlinska - rekao je on.

Maročko je dodao i da je mimo te teritorije ruska vojska preuzela kontrolu i nad obalom reke Oskol.

BONUS VIDEO: RUSI POKAZALI SNIMAK: Dron kamikaza uništio haubicu francuske proizvodnje