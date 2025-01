CENE STANOVA PORASLE ZA 15 ODSTO: Albanija ima rastuće troškovi izgradnje

NEDOSTATAK radne snage, rastući troškovi izgradnje i nove investicije, su samo neki od faktora koji utiču na rast cena stanova u Albaniji. Cene stanova će nastaviti da rastu i u 2025. godini, kaže agent za nekretnine Orgest Beti, prenosi Gazeta ekspres.

Foto: Printskrin

- Na svakom mestu gde postoji infrastruktura, škole, prolaze putevi, ide urbanizacija, a oblast doživljava progresivan rast. Rekao bih da svake godine imamo povećanje, na šta utiče niz elemenata kao što su radna snaga, sirovina, troškovi izgradnje, koji utiču na povećanje cena - kaže Beti.

Poskupljenje se primećuje i u sredinama koje su pre dve godine smatrane prigradskim. Takođe, i novogradnja, rađena od 2024. godine, je jedan od faktora koji je doveo do povećanja cena kvadrata.

- Izgradnjom velikog obilaznog puta razvijaju se i one oblasti koje smo do juče smatrali neformalnim područjima. Put ima veoma veliki razvoj za sve zajednice. Danas, dok govorimo, ova oblast je zabeležila porast od 10-15 odsto u odnosu na pre dve godine - kaže on.

Stručnjaci kažu da će se ovaj rast nastaviti uglavnom u oblastima u koje se ulaže.

(Kosovo online)

