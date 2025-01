POČELO ODBROJAVANJE ZA "TIK-TOK": U SAD danas stupa na snagu Zakon o zabrani popularne kineske platforme, ukoliko ne promeni vlasnika

ODBROJAVANjE za "Tik-tok" u Americi je počelo.

Tanjug

Oko 170 miliona Amerikanaca moglo bi danas da izgubi pristup omiljenoj platformi za zabavu, informisanje, virtuelno druženje ili čak, vođenje posla. Zakon koji nalaže da ova društvena mreža dobije novog vlasnika koji nije kineskog porekla ili se suoči sa zabranom stupa na snagu 19. januara, a kompanija "Tik-tok", u vlasništvu kineske firme "Bajtdens" saopštila je da će biti primorana da obustavi sve aktivnosti u SAD, ukoliko ne dobije jasnu izjavu Bele kuće, odnosno administracije odlazećeg predsednika Džozefa Bajdena o svojoj budućnosti.

Saopštenje je usledilo pošto je američki Vrhovni sud u petak potvrdio zakon kojim se zabranjuje "Tik-tok" u SAD. Mada je američka administracija naglasila da neće sprovesti potencijalnu zabranu odmah posle isteka roka, ostavljajući primenu novoizabranom predsedniku SAD Donaldu Trampu koji stupa na dužnost u ponedeljak, "Tik-tok" je pojačao pritisak najavom da će "potamneti" večeras ukoliko ne dobije precizna uputstva.

- Poruke administracije Bajdena nisu dovoljno jasne i ne garantuju sigurnost provajderima koji omogućavaju dostupnost "Tik-toka" Amerikancima - piše u saopštenju Kompanije TikTok.

Foto Shutterstock

U odgovoru "Tik-toku", zvaničnik Bele kuće rekao je da je Bajdenova administracija već uložila velike napore da saopšti svoj stav. Iako je ideja o zabrani nastala tokom Trampovog prvog mandata, on sada želi da spasi aplikaciju. Komplikacija je u tome što zabrana stupa na snagu dan pre nego što on preuzme dužnost predsednika SAD.

- Odluka Vrhovnog suda SAD bila je očekivana i svi je moraju poštovati - napisao je Tramp na platformi "Trut soušal". - Moja odluka o aplikaciji "Tik-tok" biće doneta u bliskoj budućnosti, ali moram da razmotrim situaciju.

Kako navodi Rojters, Tramp smatra da mu je upravo ova aplikacija pomogla da privuče mlade glasače pred predsedničke izbore prošle godine. A, njegov savetnik za nacionalnu bezbednost Majk Volc je istakao da Tramp namerava da preduzme mere kako bi sačuvao "Tik-tok" kad se vrati na funkciju predsednika.

Glavna optužba protiv ove društvene mreže je potencijalna pretnja nacionalnoj bezbednosti. Američki zvaničnici strahuju da bi kineska vlada mogla da prisili "Tik-tok" ili matičnu kompaniju "Bajtdens" da predaju podatke američkih korisnika, kao i da aplikaciju koriste za špijuniranje i političke manipulacije. "Tik-tok" je vrlo brzo demantovao optužbe i uveo promene u čuvanju podataka američkih korisnika koji se od tada skladište na serverima u SAD. Ipak, Zakon o zabrani dobio je veliku podršku i demokrata i republikanaca. Prema presudi, zakon ne predstavlja kršenje Prvog amandmana američkog Ustava koji štiti slobodu govora, prenosi Rojters. Vrhovni sud je saslušao argumente obe strane do 10. januara, samo devet dana pre roka koji je predviđen zakonom. Prema zakonu, kineska kompanija "Bajtdens" trebalo bi da proda američku ispostavu društvene mreže do 19. januara.

Foto: AP Photo/Alex Brandon

Prilika za tehnološke rivale ZABRANA ili ograničena upotrebljivost "Tik-toka" je velika prilika za njegove tehnološke rivale, a stručnjaci kažu da su "Instagram Rils" i "Jutjub šorts" - u vlasništvu "Mete", odnosno "Gugla" - najprirodnije mesto za "raseljene korisnike, kreatore i oglašivače". Sve je popularnija i kineska društvena mreža "RedNout" ili "Ksiaohongšu", kako je poznata u Kini. Ta mreža se ove nedelje našla na vrhu liste preuzetih aplikacija u SAD, a samo u ponedeljak se 50.000 ljudi priključilo grupi pod nazivom "Izbeglice sa Tik-toka". Naglo su skočile akcije i aplikacije "Duolingo" za učenje stranih jezika. Amerikanci, navodno, masovno žele da uče kineski jezik.

Očekuje se da će aplikacija biti uklonjena iz "Epl" i "Gugl" prodavnica, tako da novi korisnici neće moći da je preuzmu, dok će postojeći moći da nastave da je koriste bez ažuriranja, sve dok ne postane neupotrebljiva. Mnoga ažuriranja se odnose na popravke bezbednosnih rupa u aplikacijama, pa ukoliko "Tik-tok" prestane da ih dobija, hakeri bi mogli da imaju milione uređaja na meti. Međutim, na ovoj mreži već kruže snimci koji informišu korisnike kako da koriste VPN (virtuelnu privatnu mrežu), odnosno da se predstave kao da su iz drugog regiona. I region prodavnica aplikacija može da se promeni na većini uređaja, pa teoretski bilo ko može da pristupi aplikacijama iz drugih zemalja, iako to može da izazove druge probleme i verovatno krši uslove korišćenja. Takođe je moguće instalirati aplikacije preuzete sa interneta modifikacijom uređaja - što može da krši zakon o autorskim pravima. Ali, Vlada SAD je i to predvidela pa predlaže zabranu "internet hosting uslugama" da ljudima daju pristup aplikaciji. Indija je, na primer, pošto je zabranila "Tik-tok" 2020, naredila internet provajderima da potpuno blokiraju pristup aplikaciji. Ostaje da se vidi da li će "Tik-tok" odlučiti da pomogne američkoj vladi u sopstvenoj zabrani.

Gde sa podacima korisnika JEDNO od važnih pitanja - šta će se dogoditi sa podacima korisnika u slučaju zabrane - za sada je bez odgovora. Američki zvaničnici i zakonodavci su izrazili zabrinutost da bi kineska vlada mogla da zahteva pristup korisničkim podacima prikupljenim preko "Tik-toka". Zakon o zabrani "Tik-toka" ne pruža detalje o tome kako bi se podaci američkih korisnika zaštitili ili uništili u slučaju gašenja aplikacije. To ostavlja prostor za nesigurnost među korisnicima koji su zabrinuti za svoju privatnost.

U medijima se spekuliše da Tramp nema moć da poništi zakon, koji bi trebalo da stupi na snagu dan pre njegovog povratka u Belu kuću, ali bi mogao da kaže Ministarstvu pravde da ga ne sprovodi. Kako piše Bi-Bi-Si, vlada bi poručila "Eplu" i "Guglu" da neće biti kažnjeni ako nastave da omogućavaju pristup "Tik-toku", a te kompanije bi trebalo da veruju predsedniku na reč da se neće suočiti sa kaznom zbog kršenja zakona.

"Bajtdens" je za sada odlučno protiv prodaje svoje platforme, ali bi to moglo da se promeni. Dugačak je red potencijalnih kupaca. Među njima je i milijarder Ilon Mask, vlasnik platforme "Iks", ali je "Tik-tok" to opisao kao "čistu fikciju". Za njih je zainteresovan i konzorcijum biznismena, u kom su i milijarder Frenk Mekort i predsednik kompanije "O`Liri venčers" Kevin O`Liri koji je rekao da bi bili spremni da plate do 20 milijardi dolara. Bi-Bi-Si je naveo da je zainteresovan i Trampov bivši ministar finansija Stiven Munčin, kao i da je "najveći jutjuber na svetu", MrBist - koji na "Tik-toku" ima više od 100 miliona pratilaca - tvrdio da je u pregovorima za kupovinu ove mreže.

Foto: Depositphotos

Ključni alat ZABRANA "Tik-toka" bi mogla ozbiljno da ugrozi mnoge male preduzetnike koji ovu platformu koriste kao ključni alat za promociju i prodaju proizvoda. Mnogi od njih već su prešli na druge platforme, poput "Instagrama", "Rilsa", "Jutjub šortsa", ali ističu da "Tik-tok" ima jedinstveni algoritam koji im omogućava da brzo dosegnu široku publiku.

Prema procenama stručnjaka, ukoliko se u "Bajtdensu" odluče za prodaju, potencijalni kupac moraće da izdvoji 40-50 milijardi dolara. U "Forbsu" navode da je teško proceniti vrednost jer se tu ne radi samo o njihovom algoritmu već i o činjenici da je deo privatne kompanije sa sedištem u Kini. Takođe, "Tik-tok" je tehnički podružnica fiktivnih kompanija registrovanih na Kajmanskim ostrvima, zbog čega je skoro nemoguće znati njihove prihode, a kamoli njihov profit u SAD.