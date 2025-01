UVEREN SAM DA BI SVI ONI UMRLI DA TRAMP NIJE UŠAO I REKAO ’IZVUCITE IH‘: Volc potvrdio - SAD će podržati Izrael ako bude potrebno

GLAVNI kandidat za nacionalnu bezbednost novoizabranog američkog predsednika Donalda Trampa Majk Volc rekao je da će SAD podržati Izrael ako treba da ponovo uđe u Gazu, istovremeno govoreći u prilog sporazumu o prekidu vatre sa Hamasom i taocima i pripisuje svom budućem šefu očigledan uspeh.

Foto: AP Photo/Ted Shaffrey, File

Poslanik sa Floride Majk Volc, koji je u redu da postane savetnik Bele kuće za nacionalnu bezbednost, takođe je rekao da Vašington neće uvesti ograničenja na isporuku oružja Izraelu, dok je kritikovao odlazeću administraciju zbog pokušaja da zadrži Izrael.

Valc je za Foks njuz izjavio u sredu uveče da pozdravlja najavu sporazuma između Izraela i Hamasa koji će postepeno okončati borbe u Gazi i omogućiti oslobađanje preostalih talaca u zamenu za palestinske zatvorenike.

- Jasno smo stavili do znanja Izraelcima i želim da me narod Izraela čuje kada ovo kažem: ako treba da se vrate, mi smo uz njih. Ako Hamas ne ispuni uslove ovog sporazuma, mi smo uz njih - rekao je on.

Iako je Hamas zahtevao potpuni prekid rata, Izrael je potvrdio da mora sa sigurnošću da utvrdi da Hamas više nije velika pretnja.

Kako prenosi Tajms of Izrael, IDF će ostati u delovima Gaze prvih mesec i po dana, a borbe bi mogle da se nastave ukoliko se ne postigne dogovor o sprovođenju druge i treće faze.

- Hamas neće nastaviti kao vojni entitet i sigurno neće vladati Gazom - obećao je Volc.

On je dodao da je "oko 25" od 33 taoca koji će biti oslobođeni u prvoj tranši još uvek živo.

Tanjug

- Uveren sam da bi svi oni umrli da predsednik Tramp nije ušao i rekao ’izvucite ih‘. Jasno je da ceo svet prepoznaje da je to bio Trampov efekat. To čujemo od arapskih lidera koji su bili umešani, to čujemo od Izraelaca koji su bili umešani - rekao je Valc, pripisujući "Trampovom efektu" postizanje dogovora i dodao da je "Hamas znao da nisu imali izbora".

Republikanac je "predvideo" da će taoci najverovatnije biti oslobođeni 20. januara, upoređujući tajming sa američkim taocima koji su držani u Iranu i koji su oslobođeni nekoliko trenutaka nakon što je bivši američki predsednik Ronald Regan zamenio Džimija Kartera u Beloj kući 1980. godine.

- Videćemo taoce kako izlaze i grle svoje porodice dok predsednik Tramp polaže zakletvu kao sledeći predsednik Sjedinjenih Država. Ovo je, po mom mišljenju, i svetskom gledištu, Reganov trenutak, jer su razumeli posledice ako ovo ne urade - rekao je on.

Nakon što je izabran, Tramp je više puta pretio da će biti "pakao za plaćanje" na Zapadnoj obali ukoliko se ne postigne dogovor do trenutka kada preuzme dužnost.

Iako nikada nije objasnio, mnogi su pretpostavili da će to uključivati uklanjanje američkih zahteva za obuzdavanje borbi u određenim oblastima i kraj pritiska SAD na Izrael da poveća humanitarnu pomoć koja se sliva u Pojas.

Administracija Džoa Bajdena odigrala je glavnu ulogu u pomaganju oko pregovora i nekoliko puta je bila blizu dogovora, ali nije uspela da postigne konačan dogovor.

Dok su Bajdenovi zvaničnici javno naveli uklanjanje Hezbolaha sa bojnog polja u jesen 2024. godine, neki su privatno ukazivali na činjenicu da je Tramp imao više uticaja na premijera Benjamina Netanjahua nego Bajden, prenosi Tajms of Izrael.