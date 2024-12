BIVŠI AMBASADOR SAD U BEOGRADU: Očekujem da Tramp prisili Zelenskog da postigne sporazum sa Putinom

NEKADAŠNjI američki ambasador u Beogradu Vilijam Montgomeri poručio je da očekuje da novoizabrani predsednik SAD Donald Tramp prisili Volodimira Zelenskog na sporazum sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom, koji će, kako navodi, Putin verovatno smatrati povoljnim.

Montgomeri je u gostovanju na RTS, istakao da je Tramp kritikovao NATO saveznike jer smatra da još nedovoljno troše na svoju odbranu ali i da ima još nepoznanica kako će novi američki predsednik pristupiti nekim pitanjima.

Govoreći o budućim odnosima SAD i Srbije, Montgomeri ističe da je mnogo američkih diplomata započelo svoje karijere ranih devedesetih godina prošlog veka i da su tada formirali svoje mišljenje koje nisu mnogo promenili od tada.

- To važi i za Džozefa Bajdena. Predstoji teška bitka za preduzimanje koraka za koje smatram da su potrebni u ovom regionu. Ta zajednica je zaglavljena u prošlosti i njihovi pogledi su zasnovani na prošlosti. To se odnosi i na punu podršku Dejtonskom sporazumu, i onome što se desilo na Kosovu i Metohiji - napominje Montgomeri.

On smatra da američka administracija mora da se pozabavi statusom u regionu koji postoji već skoro tri decenije.

- To se u američkoj diplomatiji smatra uspehom iako je prošlo 30 godina od kraja rata u Bosni, a tamo je i dalje visoki predstavnik koji upravlja tom zemljom. Na KiM je prošlo skoro 25. Tako da se nadam da će se nova administracija pozabaviti tim situacijama i moramo da promenimo status koji postoji već 30 godina -kaže Montgomeri.

Nekadašnji američki ambasador u Beogradu očekuje da će nova administracija izvršiti pritisak na premijera privremenih institucija u Prištini Aljbina Kurtija.

- Dijalog pod okvirom Evropske unije doživeo je potpuni fijasko i to nije samo pitanje Zajednice srpskih opština. Tu su i zabrana korišćenja dinara, preuzimanje vlasti u opštinama na severu KiM. Kurti je preduzimao mnogo veoma provokativnih koraka, EU i SAD su verbalno pokazivali ljutnju, ali bez konkretnih oštrih mera. Ako je neko sposoban da promeni taj status kvo, to će biti Tramp - uveren je Montgomeri.

Na pitanje o tome da se ponovo govorilo o transformaciji tzv. bezbednosnih snaga Kosova u vojsku i kolika bi to bila dodatna opasnost za život Srba na Kosovu i Metohiji, Montgomeri kaže da je takva vojska nepotrebna.

- Sporazumom koji je okončao rat jasno je zabranjeno da tamošnje vlasti formiraju vojsku jer smo znali da će u njoj biti svi članovi tzv. Oslobodilačke vojske Kosova - naveo je Montgomeri.

Podsetio je da je pokrenuto rešavanje statusa i dogovoreno je da se usvoje standardi pre statusa kao i da je sarađivao sa tadašnjom Vladom na tom pitanju. Drugim rečima, sastavljen je spisak konkretnih zahteva.

Montgomeri ističe da su ga njegovi pretpostavljeni obmanuli.

- Moja vlada me je slagala, želeo sam da sprovedem plan u dobroj veri. Imao sam spisak predloženih mera. I kad se pojavio taj spisak predloženih mera, moglo je da se vidi da one uopšte nisu ozbiljne, da se ti uslovi mogu ispuniti već sledećeg dana, ako to Vašington i Evropska unija žele i upravo to se desilo - ističe Montgomeri.

Prištini je posle nekog vremena rečeno da je ispunila standarde, koji su prema Montogomeriju, bili glupi.

- I rekli su im, evo, sad možete da budete nezavisni. Tu se radi o jednom većem broju zemalja koje su se okupile i donele tu odluku, ali to nema veze sa sa Ujedinjenim nacijama - dodaje nekadašnji ambasador SAD u Beogradu.

Montgomeri podseća da je potom Priština proglasila nezavisnost i rekla da nijedan dogovor iz prošlosti više ne važi jer su oni sada nezavisna zemlja koja može sama da odlučuje.

