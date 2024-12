TALEBOVE PRETNJE NOSIO VETAR: O propustima u nemačkom sistemu bezbednosti rasprava i u Bundestagu

Oni izveštavaju da je počinilac stravičnog čina, inače psihijatar, u to vreme živeo u Štralzundu i bio u sporu sa lekarskim udruženjem. Upućivao im je ozbiljne pretnje, pominjući tada nedavni teroristički napad na Bostonskom maratonu, kad su, u eksploziji dve bombe, poginule tri osobe. Zbog takvih izjava, Okružni sud u Rostoku osudio ga je 2013. godine na 90 dnevnica od po deset evra.

On je, kasnije, sudije ovog suda opisao kao "rasiste na telefonskoj liniji za federalne peticije". Kako je saopštio MUP Meklenburg-Zapadne Pomeranije, Taleb A. pretio je da će dobiti pištolj i osvetiti se sudijama, a u jednom trenutku je pominjao i samoubistvo. Uprkos tome, nije klasifikovan kao opasnost i samo tri godine kasnije, odobren mu je azil. Zašto njegova istorija sukoba sa sudovima nije dovela do toga da mu se legalno useljenje uskrati, ekspertima nije jasno.

Imam dovoljno noževa!

POSLE napada u Magdeburgu i na božićnoj pijaci u Bremerhafenu, pojavio se čovek(76) koji je pretio nožem. Priveden je ali se psihijatrijskim preglodom ustanovilo da "od njega nema opasnosti". I dok je on ponovo na slobodi, a građani se pitaju da li je i ovde procena bila pogrešna kao kod Taleba A. ovaj samac na Tiktoku poručuje da će na Božić ubiti sve Arape. "Sa sobom nosim dovoljno noževa! To nije šala.", govori on na snimku kojim raspolaže nemačka državna informativa agencija DPA.