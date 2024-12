"ZELENSKI DA PREUZME ODGOVORNOST" Orban: Predlog o prekidu vatre je na stolu - uzmi ili ostavi

MAĐARSKI premijer Viktor Orban saopštio je danas da je predlog o prekidu vatre u Ukrajini tokom Božića i dalje aktuelan, a ukrajinski predsednik Vladimir Zelenski mora sam da preuzme odgovornost da li da ga prihvati ili ne.

Foto: Profimedia

- Predlog o prekidu vatre je na stolu. Uzmi ili ostavi. To je tvoja odgovornost - napisao je Orban na društvenoj mreži X.

Orban je poručio da je mogućnost masovne razmene ratnih zatvorenika i proglašenja božićnog primirja na stolu.

- Jedna strana je to prihvatila, dok se čini da je druga to odbila. Ali ima još nekoliko dana do Božića i mi se nadamo najboljem - poručio je Orban.

Orban je pre nedelju dana izjavio da je ukrajinski predsednik Vladimir Zelenski odbio mađarski predlog Ukrajini da za Božić uspostavi primirje sa Rusijom i izvrši obimnu razmenu zarobljenika.

(Tanjug)

