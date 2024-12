''TO JE BESMISLICA'' Sijarto: Mađarska stavlja veto ukoliko EU uvede sankcije gruzijskim ministrima

MAĐARSKA će staviti veto ako bude predloga za uvođenje sankcija EU gruzijskim zvaničnicima, izjavio je mađarski ministar spoljnih poslova i spoljnih ekonomskih odnosa u EU Peter Sijarto.

Foto: Ministarstvo spoljnih poslova

- Iz Brisela je u poslednjim minutima stigao potpuno apsurdan predlog da se uvedu sankcije protiv ministra unutrašnjih poslova Gruzije i dvojice šefova policije. To je besmislica, nema osnova za to i ako takav predlog dobijemo, mi ćemo, naravno, staviti veto, u to svi mogu da budu sigurni - rekao je Sijarto na konferenciji za novinare sa svojom gruzijskom koleginicom.

Nova šefica gruzijskog ministarstva spoljnih poslova Maka Bočorišvili boravila je danas u prvoj inostranoj poseti Budimpešti.

(rt.rs)

