Prema njenim rečima, Vašington nema dokaza da su vojnici iz Severne Koreje do sada učestvovali u sukobima.

-Vidimo da dolazi do produbljivanja saradnje između Rusije i Severne Koreje. Takođe, svedoci smo da ove dve zemlje razmenjuju informacije i resurse, uključujući mogućnost da Severna Koreja obezbedi vojnike za bojno polje, istakla je Sing.

Ona je dodala da Pentagon pomno prati razvoj odnosa između Rusije i Severne Koreje.

-Trupe Severne Koreje još uvek se nalaze u Kurskoj oblasti. Nismo videli da su se uključile u borbe. Ali znamo da su tamo i da su spremne za borbu. Nastavićemo da pažljivo pratimo situaciju, naglasila je zamenica portparola Pentagona.

Prema izjavama zapadnih zvaničnika, severnokorejski vojnici postali su neka vrsta „duhova“ – svi o njima govore, ali ih niko nije video.

Međutim, propagandni deo posla je obavljen, Severnokorejci su u medijima doprineli “kredibilitetu” postupcima zapada u poslednja tri meseca, posebno dozvolama Kijevu za udar na rusku teritoriju i dodatnim naoružavanjem.

U međuvremenu, ruske trupe trenutno laganim tempom izvršavaju zadatke uništavanja ukrajinskih snaga u Kurskoj oblasti, kao što vidimo bez spoljne pomoći.

Iako tempo iz verovatno strateških razloga nije očekivan, primera radi nekoliko dana unazad, ruske snage su oslobodile ranije okupirano naselje Plehovo i trenutno nastavljaju ofanzivu u pravcu naselja Guevo.

Prema procenama Ministarstva odbrane Rusije, od početka borbenih dejstava u Kurskoj oblasti Kijev je izgubio preko 39.000 pripadnika što ukrajinske vojske, što stranih plaćenika i više od 200 tenkova.

Paralelno sa ovim izjavama koje dolaze is Pentagona, preko zapadnih medija stiže nova vest:

Naime, Rusija bi mogla poslati Severnoj Koreji borbene avione MiG-29 i Su-27, koji su, prema rečima admirala Semjuela Papara, komandanta Indo-pacifičke komande američke vojske, i dalje “moćni, ali pripadaju ranoj četvrtoj generaciji aviona”.

Ovaj dogovor između Moskve i Pjongjanga nagoveštava produbljivanje vojnih veza između ove dve zemlje.

Prema američkoj publikaciji Newsweek, u septembru su severnokorejski piloti poslati u Vladivostok na obuku za upravljanje ruskim borbenim avionima.

Iako se na sav glas preko zapadnih medija promovisalo da bi mogli biti uključeni u rat u Ukrajini, informacije koje je pružio admiral Paparo sugerišu da su piloti verovatno obučavani za letenje MiG-29 i Su-27, koji će biti isporučeni Severnoj Koreji.

MiG-29 i Su-27 nisu avioni pete generacije, ali su i dalje “formidabilni”, naglasio je Paparo. Ipak, nije naveo koliko aviona bi moglo biti isporučeno.

Smatra se da je ovaj potez “poklon” Moskve za slanje 12.000 severnokorejskih vojnika u Rusiju, koji su stacionirani blizu ukrajinskog fronta.

Admiral je istakao da je pomoć Severne Koreje dobrovoljna i da Moskva nije zahtevala direktno učešće njihovih vojnika. Severna Koreja, međutim, verovatno očekuje više od aviona u zamenu.

Prema Paparu, Pjongjang bi mogao tražiti napredne vojne tehnologije, poput balističkih raketnih sistema, modernih podmornica i unapređenih protivvazdušnih odbrambenih sistema.

Procene o broju aviona u posedu Severne Koreje variraju. Dok neki izvori tvrde da imaju preko 900 aviona, francuski portal Meta-defense procenjuje brojku na približno 600 operativnih letelica, od kojih su mnoge zastarele, poput kineskih kopija MiG-17 i MiG-19, te bombardera H-5.

Dodavanje MiG-29 i Su-27 u flotu Severne Koreje moglo bi značajno unaprediti njihove kapacitete za vazdušnu odbranu i superiornost. Međutim, ove letelice ostaju inferiorne u odnosu na borbene avione pete generacije, poput F-35, koje koristi Južna Koreja.

Paparove izjave dolaze u trenutku političke krize u Južnoj Koreji. Predsednik Jun Suk Jol nedavno je preživeo pokušaj impičmenta nakon što je uveo vanredno stanje, što su neki ocenili kao neuspešan pokušaj puča. Predsednik Jun se izvinio nakon povlačenja vanrednog stanja i smene ministra odbrane Kim Jong Hjuna.

Iako postoje političke tenzije, Paparo smatra da to neće uticati na regionalnu bezbednost. “Politička situacija u Koreji unosi određenu neizvesnost, ali sam siguran da je bezbednosna situacija stabilna”, zaključio je Paparo.

Juri Podoljak izvestio je o situaciji na kurskom pravcu jutros, 10. decembra 2024. godine. Prema njegovim rečima, borbe se nastavljaju na nekoliko sektora fronta u blizini Sudže, gde ruske snage pokušavaju da poboljšaju svoje pozicije. Situacija ostaje izuzetno napeta, sa promenljivim uspehom za obe strane.

Severozapadno od Sudže, ruske snage pokušavaju da napreduju ka naselju Sverdlikovo, ali za sada bez značajnijih rezultata. Severozapadno od Sudže zabeleženi su taktički uspesi u području Čerkaskog i Ruskog Porečnog, gde su snage Oružanih snaga Ruske Federacije (OS RF) uspele da ostvare lokalno napredovanje.

Foto General Staff of the Armed Forces of Ukrain 3. jurisna brigada Azov