"KAKO ME JE KREMLJ REGRUTOVAO" OTKRIVA RUSKA ŠPIJUNKA ANA ČEPMAN: Magični seksipil kao ključ ...

GLAMUROZNA ruska špijunka Ana Čepman prvi put je otkrila kako ju je regrutovala spoljna obaveštajna služba Vladimira Putina u vreme dok je živela u Londonu.

U novoj "autobiografskoj" knjizi od 461 stranice pod nazivom "BondiAnna":

"Za Rusiju s ljubavlju", objavljenoj u Moskvi, ona sebe prikazuje kao stvarnu ženu 007 koja je iskoristila svoj seksipil da otvori bezbrojna vrata bogatima i moćnima. Kada ju je regrutovala SVR, ruska spoljna obaveštajna služba, imala je britanski pasoš iz svog propalog braka sa engleskim bivšim školskim dečakom Aleksom Čepmanom.



Ne samo da je već utkala svoj put u britansku poslovnu i političku elitu, već i u svet ruskih oligarha i arapskih šeika. Mlada moskovska špijunka sa sedištem u Londonu koju naziva Kiril ju je regrutovala nakon što je videla njene veštine stručnog umrežavanja, posebno među bogatim i uticajnim muškarcima, napisala je ona. Kiril je projektovao da sedi pored nje na letu Aeroflota za Moskvu, testirajući njene patriotske sklonosti, pre nego što ju je diskretno pozitivno proverio preko njene cimerke u Londonu, Elene Savickaje. Prilikom naknadne posete Moskvi, vizit karta psihologa je ostavljena u stanu njenih roditelja i ona je pozvala na konsultacije, podvrgnuta napornim testovima sa terapeutom. Na njenoj sledećoj sesiji, ženu u sali za konsultacije zamenio je špijunski regrut koji ona zove samo Vladimir Vladimirovič - začudo, isto ime i patronim (rusko srednje ime) kao Putin.



- Osećao sam mešavinu konfuzije, intrige i radoznalosti - napisao je Čepmen bez daha, koji sada ima 42 godine.

- Vladimir Vladimirovič me je pažljivo gledao. Sedeo je tačno preko puta mene, a oči su mu pažljivo pregledale svaki centimetar mog lica. Na kraju je sklopio ruke i upitao: Ana, šta ti znaš o… obaveštajnom radu?

Njena tajna špijunska karijera završila bi se naglo pet godina kasnije kada ju je FBI priveo i javno razotkrio kao ruskog agenta dok je bila u Njujorku. Bačena je u zatvor, oduzeta joj britanski pasoš i vraćena u Moskvu, zamenjena u velikoj razmeni u kojoj se dvostruki agent Sergej Skripal preselio iz Rusije u Veliku Britaniju. Kasnije, 2018., zloglasno ga je otrovao u Solsberiju nervnim agensom od strane zlokobnog odeljenja za udarce GRU-a koji je delovao po Putinovom naređenju. Njena knjiga je skakanje u krevet oko njenog boravka u Londonu, uključujući putovanja u Pariz i Ženevu sa mega-bogatim ljubavnicima i obožavaocima - i sesiju strip-pokera u Londonu sa grupom multi-milionera gde je osvojila unosan hedž fond posao, što je očigledno dovelo do zapanjujućeg pristupa finansijskoj eliti. Ipak, zaglušujuće se ćuti i o uticajnoj članici Doma lordova i o britanskom tajkunu za kojeg se veruje da se sprijateljila, kao i o bilo kojoj drugoj šteti koju je možda nanela Britaniji u ime Putinove SVR.



Ali priznala je:

- Znala sam kakav sam efekat imala na muškarce. Priroda me je velikodušno obdarila neophodnim atributima: tanak struk, puna grudi i niz crvena kosa. Sve što mi je trebalo je da to naglasim – što sam i uradila sa jednostavnim, ali seksi odećom, laganom šminkom i lakoćom o sebi. Nikada nisam nosila nakit – nisam osećala potrebu za njim. Najvažnije, nisam se previše trudila da ugodim. Ljudi uvek mogu da osete kada neko očajnički traži odobrenje, a to ima suprotan efekat. To se dešava sa previše obučenim devojkama ili preterano brbljivim muškarcima. Nikada nisam tražila ničije odobrenje – jednostavno sam bila svoja. I funkcionisalo je kao magija.



Kako je odvojeno rekla:

- Engleski lordovi i arapski šeici koketno su mi ljubili ruku, obećavajući mi svetlu budućnost.

Advokat blizak njoj u to vreme rekao je da je imala "zavodljiv šarm" i da je bila "jednostavno prelepa" dok je bila neumoljiva u društvenim mrežama sa uticajnim muškarcima.



Njena cimerka Elena – koju u knjizi naziva Vera Suvitskaja – rekla je kasnije:

- Ona bi otišla da razgovara sa muškarcem ako misli da je koristan. Neposredno nakon što sam je prvi put srela, rekla je za jednog poslovnog čoveka koga je poznavala:

- Spavala sam sa njim. Nisam volela seks sa njim, ali sam želela njegov novac.



U to vreme Putinov neprijatelj broj jedan, milijarder Boris Berezovski, bio je prognan u Britaniju. Priznala je da ga poznaje, bio je na njenom brzom biranju, rekavši u knjizi da je odbila njegov zahtev da spava sa njim. Berezovski će kasnije umrijeti u neobjašnjivim okolnostima 2013. godine, što je sudbina zapanjujuće uobičajena za mnoge Putinove neprijatelje.



U igri strip-pokera rekla je:

- Prva ruka nije obećavala za mene – izgubila sam. Skinuo sam gaće, na veliko zadovoljstvo muškaraca. Ali onda je pobedila, obukla se i dobila posao u hedž fondu od sledećeg jutra. Njen novi šef ju je rano probudio, rekavši:

- Sinoć si dobila posao u pokeru. Podigni svoje prelepo dupe i dođi u kancelariju. Kafa je stigla.

Ispričala je kako je Britanija bila njen san od detinjstva, a kroz vezu sa Aleksom je došla i osvojila, opremivši je idealno da bude špijun.

- Godinama sam težila tome, a sada sam to i postigla: imala sam britansko prezime, britanski pasoš, a sada me je čak i taksista smatrao svojom - pohvalila se.



Oštro je negirala da je zavela Aleksa - koja je umrla od predoziranja drogom 2015. - kao način da natera UK da bolje cilja Britaniju, što je protiv nje podignuto nakon što je razotkrivena. U svojoj novoj knjizi, ona prvi put opisuje bol i bedu u njihovoj vezi nakon romantičnog vrtloga koji su zajedno putovali Afrikom i venčali se u Moskvi, sa 20 godina, nakon što se - prema Aleksovim rečima - pridružila klubu za visoke milje na letu BA za ruski kapital. Bez novca, jednom ga je ostavila da spava ispod Vaterlo mosta, rekla je. Foto: Profimedia



Ispričala je kako je abortirala njegovu bebu, nakon što ju je nasilno silovao kada je pokušala da mu pomogne, plašeći se da umire, nakon što su se rastali, što nikako nije jedini brutalni napad za koji je rekla da se suočila sa njegovim rukama Osiromašena u to vreme, ubedila je novog bogatog ljubavnika da je trudna sa njegovom bebom, a ne sa Aleksom, i on je uredno platio 500 funti za abortus, proceduru koja je imala komplikacije i ostavila Anu blizu smrti na intenzivnoj nezi.

Ona priča kako je bila odlučna da se razvede od Aleksa, iako ga je i dalje volela.

- Bila sam sigurna: bez ovog koraka ne bih mogla da nastavim dalje - rekla je ona.

- Dok ne zatvorite ova vrata, druga se neće otvoriti. Samo nekoliko godina kasnije, čuću istu frazu od predsednika moje zemlje u privatnom razgovoru u njegovoj rezidenciji... – obezbeđujući da čitalac bude svestan da je obezbedila vreme za suočavanje sa diktatorom Putinom, možda najbogatijim i najmoćnijim čovekom kojeg je ikada srela u neobičnom životu devojke iz provincijskog Volgograda.



Uprkos tome, knjiga je posvećena Aleks (i njenoj porodici), a ona kaže:

- Svog budućeg (britanskog) muža sam upoznala 2001.

(Dejlimejl.rs)



