RAT U UKRAJINI: U napadu na autobus povređeno sedam osoba;

U ukrajinskom napadu na autobus povređeno sedam osoba

Najmanje sedam osoba je povređeno tokom napada ukrajinskih oružanih snaga na autobuse u Gorlovki, izjavio je gradonačelnik Ivan Prihodko.

Prihodko navodi da su oružane snage Ukrajine bacile eksploziv iz bespilotnog letelice na autobusku liniju broj 8 u stambenom naselju u Nikitovskom okrugu Gorlovka, prenosi Izvestija.

Povređeni su prevezeni u bolnicu.

Ukrajina Asadov pad vidi kao slabost Rusije

Ministarstvo spoljnih poslova Ukrajine saopštilo je da pad sirijskog predsednika Bašara el Asada naglašava rusku slabost i nesposobnost da se bori na dva fronta

- Rusija je ojačala Asadovu vladu izvodeći vazdušne napade na opozicione ciljeve počevši od 2015. godine i delovala je iz dve baze na teritoriji Sirije, ali invazija Moskve na Ukrajinu iscrpila je značajne vojne resurse - saopšteno je iz ministarstva.

Rusi napreduju na krasnolimanskom i časovojarskom pravcu

Lider DNR Denis Pušilin izjavio je da ruske jedinice napreduju na krasnolimanskom i časovojarskom pravcu, a vidi se napredovanje i u gradu Đeržinsku (koji su ukrajinske vlasti preimenovale u Toreck 2016. godine).

"Naravno, naš fokus je na Velikoj Novoselki i svemu što se dešava u tom pravcu“, rekao je Pušilin u video-snimku objavljenom na njegovom Telegram kanalu.

Prema njegovim rečima, u nizu naselja situacija je već praktično pod kontrolom Oružanih snaga Rusije, pa se naredne nedelje očekuje oslobađanje još nekih naselja na teritoriji DNR.

Pušilin je napomenuo da je na krasnoarmejskom pravcu auto-put Krasnoarmejsk-Dnjepropetrovsk već „pod vatrenom kontrolom“ ruskih jedinica, a napredovanje ide iz nekoliko pravaca. Kod Velike Novoselke vode se „veoma ozbiljne borbe“ u oblasti Novog Komara, precizirao je Pušilin.

Kada je u pitanju naselje Kurahovo, Pušilin je rekao da je sa više strana situacija praktično pod kontrolom ruskih jedinica i da ukrajinske trupe tu imaju sve manje šansi. On je takođe primetio da se u Časovom Jaru glavne bitke vode u kod kombinata za proizvodnju vatrostalnih materijala. On je dodao da je u Đeržinsku došlo do napretka u nizu oblasti, ali da ukrajinske Oružane snage i dalje tamo prebacuju rezerve.

Zelenski demantuje Trampa: Ukrajina je izgubila 43.000 vojnika, a ne 400.000

Predsednik Ukrajine Vladimir Zelenski demantovao je izjavu novoizabranog predsednika SAD Donalda Trampa o navodnim gubicima Oružanih snaga u ratu sa Rusijom.

Ruske snage kontrolišu Blagodatno

Ruska vojska zauzela je selo Blagodatno u Donjeckoj Narodnoj Republici, saopštilo je Ministarstvo odbrane.

"Jedinice grupe trupa Vostok, kao rezultat uspešnih ofanzivnih dejstava, oslobodile su naselje Blagodatno DNR", navodi to Ministarstvo.

(Izvestija)

Tramp: Zelenski i Ukrajina žele da se dogovore i zaustave ludilo

Novoizabrani predsednik SAD Donald Tramp rekao je da Ukrajina i Rusija treba odmah da prekinu vatru i počnu pregovore.

- Asada više nema. Pobegao je iz svoje zemlje. Njegov zaštitnik, Rusija, Rusija, Rusija, s Vladimirom Putinom na čelu, više nije bila zainteresovana da ga štiti - navodi Tramp.

Kaže da uopšte nije imalo smisla da Rusija bude tamo. Izgubili su svako interesovanje za Siriju zbog Ukrajine, gde oko 600.000 ruskih vojnika leži ranjeno ili mrtvo u ratu koji nikada nije trebalo da počne i koji bi mogao da traje zauvek.

Dodaje da su Rusija i Iran sada u oslabljenom stanju, jedan zbog Ukrajine i loše ekonomije, drugi zbog Izraela i njegovih vojnih uspeha.

- Slično tome, Zelenski i Ukrajina bi želeli da se dogovore i zaustave ludilo. Besmisleno su izgubili 400.000 vojnika i mnogo više civila. Neophodno je odmah prekinuti vatru i započeti pregovore. Previše života je besmisleno izgubljeno, previše porodica je uništeno, a ako se tako nastavi, može se pretvoriti u nešto mnogo veće i mnogo gore. Volodimira dobro poznajem. Bilo je njegovo vreme da deluje. Kina može pomoći. Svet čeka! - poručuje Tramp.

Fico: Rusija vojno pobeđuje i zadržaće sve teritorije

Slovački premijer Robert Fico izjavio je da Rusija vojno pobeđuje u sukobu u Ukrajini i da će zadržati sve teritorije koje kontroliše.

ISV: Rusija neće zaustaviti napad na Pokrovsk

Analitičari Instituta za proučavanje rata sugerišu da će Kremlj verovatno nastaviti svoje pokušaje da zauzme grad Pokrovsk u Donjeckoj oblasti, uprkos značajnim ljudskim i materijalnim gubicima.

Analitičari kažu da je malo verovatno da će Kremlj odustati od svojih ambicija da zauzme Pokrovsk, što je deo plana za preuzimanje kontrole nad regionom Donjecka. Uprkos rekordnim gubicima, ruske trupe mogu da nastave aktivna borbena dejstva u ovom pravcu čak i posle zime 2024-2025, navodi se u izveštaju.

Britansko ministarstvo odbrane izvestilo je da je Rusija pretrpela rekordne gubitke u novembru 2024. godine, sa prosečno 1.523 žrtve dnevno, ukupno više od 45.000 mesečno.

(Ukrajinska pravda)

Američka vojna podrška Ukrajini premašuje 62 milijarde dolara od 2022. godine - šef Pentagona

Sjedinjene Države su Kijevu isporučile vojnu pomoć u vrednosti od 62 milijarde dolara od početka specijalne vojne operacije, rekao je šef Pentagona Lojd Ostin.

On je dodao da su drugi saveznici Ukrajine obezbedili vlastima u Kijevu oko 57 milijardi dolara u istom vremenskom periodu, čime je ukupna pomoć koja je pružena toj zemlji iznosila oko 119 milijardi dolara.

Šef Pentagona je potvrdio da će novi paket vojne pomoći Ukrajini iznositi približno milijardu dolara i da će uključivati rakete za višecevne raketne bacače HIMARS i dronove. Ruska vlada je više puta izjavljivala da snabdevanje Ukrajine oružjem neće oslabiti rešenost Moskve niti promeniti tok njene specijalne vojne operacije, prenela je agencija TASS.

Rusi oborili 46 ukrajinskih dronova

Ruska protivvazdušna odbrana eliminisala je i presrela 46 ukrajinskih dronova u pet ruskih regiona u ranim jutarnjim satima u nedelju, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane.

- Tokom protekle noći osujećeni su pokušaji terorističkih napada kijevskog režima na objekte u Rusiji uz korišćenje bespilotnih letelica sa fiksnim krilima. Dežurna protivvazdušna odbrana presrela je i uništila 46 ukrajinskih bespilotnih letelica, uključujući 17 iznad Brjanske oblasti, 12 preko Kurske oblasti, šest nad Voronješkom, sedam nad Rostovskom i četiri nad Astrahanskom, saopštilo je ministarstvo, a prenela agencija TASS.