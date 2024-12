PRVA REAKCIJA HANTERA BAJDENA NAKON POMILOVANJA: Imao da kaže samo jedno

U PRVOJ reakciji nakon pomilovanja njegovog oca Džoa Bajdena, Hanter Bajden je rekao da su greške koje je napravio tokom najmračnijih dana zavisnosti iskorišćene da javno ponize i osramote njegovu porodicu u političke svrhe.

Foto AP

- Priznao sam i preuzeo odgovornost za svoje greške u najmračnijim danima moje zavisnosti, greške koje su iskorišćene da javno ponize i osramote mene i moju porodicu zarad političke koristi. Uprkos svemu, zadržao sam trezvenost više od pet godina zbog duboke vere i nepokolebljive ljubavi i podrške moje porodice i prijatelja - rekao je Hanter Bajden.

On je dodao da je u muci zavisnosti prokockao mnoge prilike.

- U oporavku nam se može dati prilika da se popravimo gde je to moguće i obnovimo svoje živote ako nikada ne uzmemo zdravo za gotovo milost koja nam je data. Nikada neću uzeti milost koju sam danas dobio zdravo za gotovo i posvetiću život koji imam pomažući onima koji su još bolesni i pate - rekao je Hanter Bajden.

Ovo nije prvi put da američki predsednik pomiluje člana svoje porodice.

Godine 2001. Bil Klinton je pomilovao svog mlađeg polubrata Rodžera Klintona zbog krivičnog dela vezanog za kokain iz 1985. godine.

Donald Tramp je 2020. pomilovao Čarlsa Kušnera, tasta svoje ćerke Ivanke. Novoizabrani predsednik Tramp nedavno je najavio da će imenovati Kušnera za ambasadora u Francuskoj.

Hanter Bajden se u septembru izjasnio krivim po devet tačaka federalne poreske prevare, zbog čega mu je pretila kazna do 17 godina zatvora. On je takođe osuđen za tri krivična dela vezana za kupovinu oružja u junu, za šta mu je pretila kazna do 25 godina zatvora.

Izricanje kazni za ove slučajeve bilo je zakazano za 12. i 16. decembar.

Hanterovi pravni problemi bili su mračni oblak nad predsedničkom kampanjom njegovog oca, koja je završena u julu nakon što se Bajden povukao iz trke.

(B92)