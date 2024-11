MEDVEDEV PORUČIO NATO: Rusija u ratnom stanju sa čitavim zapadnim svetom, testiranje "orešnika" menja tok rata

RUSIJA je u ratnom stanju sa čitavim zapadnim svetom i prilikom donošenja odluka polaziće od svojih doktrinalnih dokumenata koji se tiču nuklearnog obuzdavanja, rekao je zamenik predsednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev.

Foto: Tanjug/Printskrin

Prema njegovim rečima, opasnost od primene nuklearnog oružja je velika.

-Ali, to ne znači i da su ti rizici nepovratni, rekao je on.

Naša zemlja je u stanju rata sa čitavim zapadnim svetom. I zato ćemo polaziti od onih dokumenata koje je potpisao šef države. A odluku naravno donosi glavnokomandujući, odnosno predsednik države, rekao je Medvedev u intervjuu za TV „Al Arabija“.

-To menja tok sukoba jer pokazuje da se blok NATO – Vašington i druge članice – očigledno uključio ne u hibridni već pravi rat protiv naše zemlje, rekao je on komentarišući to što je Kijev počeo da primenjuje rakete velikog dometa za napade u dubini ruske teritorije.

Kako je rekao, kada se radi o mogućnosti primene nuklearnog oružaj neophodno je polaziti od realne situacije.

-Testiranje "orešnika", koji je Rusija prvi primenila tokom ratnih dejstava, menja tok Specijalne vojne operacije, to su svi pratili“, rekao je on.

Kako je dodao, ukrajinski napadi na Kursku i Brjansku oblast zapadnim raketama velikog dometa samo još više udaljavaju mogućnost pregovora o rešavanju ukrajinske krize.

-Imajući u vidu šta se dogodilo, to bezuslovno znači prelazak u znatno napetiju fazu. To je eskalacija sukoba, rekao je Medvedev i dodao da su bilo kakvi raketni udari na teritoriju Rusije neprihvatljivi i da će biti osujećeni.

Govoreći o mogućnosti udara na vojne baze NATO u Rumuniji i Poljskoj, on je istakao da u slučaju eskalacije nijedan scenario ne može biti isključen.

-Ako se sukob nastavi daljom eskalacijom ne može se isključiti ništa jer su se države-članice NATO potpuno uključile, rekao je on.

Ko su prijatelji Rusije

Medvedev je rekao i da su saveznici Moskve svi oni koji, za razliku od Zapada, nisu nazvali Rusiji protivnikom – a to je veliki broj država Globalnog juga, Azije, Istoka.

„Zemalja koje istupaju kao naši protivnici, njih je ograničen broj. I da kažemo otvoreno, tamo je čitav zapadni svet, ali to je njihova odluka. Prijatelja imamo više“, rekao je ruski zvaničnik.

On je, takođe, rekao da zapadne sankcije više problema donose onima koji su ih uveli nego Rusiji.

-Sankcije – to je, naravno, nešto loše, uvek smo to govorili, rekao je Medvedev na pitanje da li Rusija očekuje ukidanje sankcija kada na vlast u Americi dođe Donald Tramp.

On je podsetio da je ukidanje sankcija bila tema istanbulskih pregovora s Kijevom.

-Ali, sankcije – to je mač sa dve oštrice. One nanose štetu ne samo Rusiji, nego i čitavom zapadnom svetu, posebno Evropi. I to veću njima, istakao je Medvedev.

Šta Bajden ostavlja Trampu

Odlazeća administracija Džozefa Bajdena igra na kartu eskalacije sukoba u Ukrajini, između ostalog, i da bi novom predsedniku Donaldu Trampu ostavili maksimalno tešku zaostavštinu.

Bajdenove odluke su trenutne i nedosledne, njegova administracija jednostavno igra na kartu eskalacije, zaključio je on.

(sputnikportal.rs)

BONUS VIDEO - RUSI POKAZALI SNIMAK: Dron kamikaza uništio haubicu francuske proizvodnje