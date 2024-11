ŠOK OPTUŽBA BUDUĆEG AMERIČKOG MINISTRA: 500.000 Ukrajinaca je umrlo za zemlju koju će vlast u Kijevu dati američkim kompanijama

RAT u Ukrajini nikad nije trebao da se desi i Rusi su nebrojeno puta pokušali da ga reše pod uslovima koji su bili veoma korisni i za Ukrajinu i za SAD, istakao je Robert F. Kenedi mlađi, kojeg je izabrani američki predsjednik SAD Donald Tramp nominovao za ministra zdravlja.

Foto Tanjug/AP

- Osnovna stvar koju su oni hteli od nas bila je da NATO bude dalje od Ukrajine - rekao je Kenedi. On je istakao da su velike vojne kompanije želele stalno da NATO dodaje nove članove.

RAZRAĐENA ŠEMA

- Zašto? Jer u tom slučaju ta zemlja mora da prilagodi svoje vojne nabavke specifikacijama oružja Alijanse, što znači da određene kompanije kao što su "Nortrop graman", "Rajteon", "Dženeral dajnamiks", "Boing" i "Lokid" dobijaju takozvano zarobljeno tržište - naveo je Kenedi.

On je napomenuo da su se SAD u martu 2022. godine opredelile da izdvoje 113 milijardi dolara i naveo kao primer da se mogla izgraditi kuća gotovo za svakog beskućnika u SAD za taj iznos, te da se onda dalo dodatnih 24 milijarde dolara, a da sada odlazeći američki predsednik Džo Bajden traži dodatnih 60 milijardi.

Foto: EPA

- Međutim, veliki troškovi uslediće nakon rata kada moramo da obnovimo sve stvari koje smo uništili. Miča Mekonela (lidera republikanaca u Senatu američkog Kongresa) su upitali da li zaista možemo priuštiti da potrošimo 113 milijardi dolara na Ukrajinu. On je rekao da ne treba brinuti jer to suštinski ne ide u korist Ukrajini, nego američkim vojnim proizvođačima - naglasio je Kenedi.

On je priznao da je to, zapravo, šema pranja novca.

- I šta mislite, ko je vlasnik svih tih kompanija? Da - u pravu ste, "Blekrok". Tim Skot (američki biznismen i senator iz Južne Karoline) je tokom republikanske debate rekao: "Ne brinite, to nije poklon Ukrajini, to je zajam". Neka podigne ruku onaj ko misli da će se taj zajam ikada vratiti. Naravno da neće i zašto ga onda zovu zajam? Zato jer da bi mogli da postave uslove koji važe za zajam. Koji su to onda uslovi zajma koje im mi postavljamo? - upitao je Kenedi.

On je skrenuo pažnju na ekstreman program štednje, prema kojem će, ako je neko siromašan u Ukrajini, to biti - zauvek.

Foto Tanjug/AP

UKRAJINA ĆE MORATI DA PRODAJE DRŽAVNU IMOVINU

- Drugi najvažniji uslov je da Ukrajina mora dati na prodaju svu državnu imovinu multinacionalnim korporacijama, uključujući svo svoje poljoprivredno zemljište, što je najveća pojedinačna stavka, odnosno imovina u Evropi - naveo je Kenedi.

On je podsetio da se hiljadu godina vodi rat oko te zemlje, jer je to najbogatije poljoprivredno zemljište u svetu i žitnica Evrope.

- Gotovo 500.000 ukrajinske dece je umrlo da bi se ta zemlja sačuvala u sastavu Ukrajine. Oni sigurno nisu znali za ovaj uslov za zajam. Oni su već prodali 30 procenata toga. Kupci su kompanije "Dupont", "Kargil", i "Monsanto". Šta mislite ko poseduje sve te kompanije? Da, naravno, "Blekrok"- naveo je Kenedi.

On je napomenuo da je Bajden u decembru otkrio ugovor za obnovu Ukrajine.

- I ko mislite da je dobio taj ugovor? Da, "Blekrok". Dakle, oni to rade pred našim očima. Njih čak uopšte ne interesuje to što mi znamo, jer oni znaju da će se izvući. A kako oni to znaju? Zato jer imaju strategiju, koja je stara, a to je da nas drže u međusobnom ratu. Oni nas drže stalno u stanju međusobne mržnje, kao što drže republikance protiv demokrata, crne protiv belih i sve su to podele koje oni seju- dodao je Kenedi.

(Srna)

