NA SNAZI VANREDNO STANJE: Zapaljen tramvaj, vozila gađana kamenicama, policija najavila brojna hapšenja (FOTO)

HOLANDSKA policija uhapsila je još tri osobe nakon nemira u Amsterdamu koji su se desili u ponedeljak kada je zapaljen tramvaj, a više vozila gađano kamenicama, a kako je najavljeno, očekuju se nova hapšenja na osnovu video-snimaka koje trenutno proučava policija.

Foto: AP Photo

Do nemira je došlo juče po podne u okrugu Nieuv-Vest kada je desetine naoružanih ljudi najpre kamenicama gađalo automobile i vozila javnog prevoza, a zatim su petardama zapalili tramvaj, prenosi NL tajms.

Navodi se da ima povređenih i hospitalizovanih, među kojima je i jedan od izgrednika koji je povređen dok je priređivao vatromet i njemu je hitna pomoć ukazana na licu mesta. Neredi u Amsterdamu počeli su nakon utakmice između Ajaksa i Makabija iz Tel Aviva u četvrtak, kada su pristalice Makabija jurene i napadane na više mesta, a postoje i snimci koji prikazuju pristalice Makabija kako ruše palestinske zastave i vandalizuju taksije.

Foto: AP Photo

U Amsterdamu je do četvrtka na snazi vanredno stanje, a dekretom se zabranjuju sve demonstracije i nošenje odeće koja pokriva lice, a kako se navodi, na osnovu toga policija ima ovlašćenja da preduzme preventivne mere, poput zaustavljanja i pretresa ljudi.

Policija je u nedelju uhapsila 62 osobe, od kojih 49 živi u Holandiji, a 10 u Izraelu.

Foto: AP Photo

Policija je potvrdila da je do sada u okviru istrage o prošlonedeljnim neredima uhapšeno pet osumnjičenih muškaraca starosti od 18 do 37 godina iz Amsterdama i okolnih gradova, dok četvorica ranije uhapšenih ostaju do daljeg u pritvoru, među njima i dvojica maloletnika, 16-godišnjak i 17-godišnjak iz Amsterdama, a jedan mladić je pušten iako se i dalje smatra osumnjičenim. Kako se navodi, povodom incidenata u sredu će zasedati Gradsko veće.

