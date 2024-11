BIVŠI TUŽILAC UPOZORAVA NA TRAMPOV SLEDEĆI POTEZ: "Ovo bi bilo protivzakonito!"

BIVŠI savezni tužilac Endrju Vajsman je objasnio kako bi Donald Tramp mogao prerano da pokuša da proglasi pobedu na izborima 2024. godine i upozorio na pravne zamke sa kojima bi bivši predsednik mogao da se suoči ukoliko to uradi.

Tanjug

Pojavljujući se na Em-Es-En-Bi-Siju, Vajsman je podsetio na Trampov zahtev tokom izbora 2020. da se ''zaustavi brojanje'' kada je pobedio tadašnjeg demokratskog rivala Džoa Bajdena po broju glasova koji su prebrojani u to vreme.

Tramp bi, kako sugeriše Vajsman, mogao da povuče isti potez pozivajući na zaustavljanje brojanja glasova ako se čini da preuzima slično rano vođstvo (u glasovima obrađenim u to vreme) protiv demokratske rivalke Kamale Haris 2024.

- Samo da bude jasno, nezakonito je to reći. To je kršenje statuta o opstrukcijama i statuta o građanskim pravima, na saveznom nivou - istakao je Vajsman.

- Ali čućete upravo to razmišljanje: ’Ako možete da zaustavite nadolazeće glasanje‘, to neće dovesti do pobede demokrata. To je nezakonito. Morate da prebrojite sve glasove - napomenuo je.

Takođe je dodao da u potpunosti očekuje da će, ukoliko Tramp misli da vodi u početku i da ima više glasačkih listića koji su pristigli poštom ili da glasovi u odsustvu idu u prilog demokratama, učiniti isto ono što je uradio i na prethodnim izborima.

