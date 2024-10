"ZAPADNI VOJNICI VEĆ DUGO RADE U UKRAJINI" Lavrov: Ovo je deo hibridnog rata

RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov nazvao je izjave Zapada o saradnji Rusije i Severne Koreje „pokušajem da se retroaktivno“ opravda slanje zapadnog vojnog osoblja u Ukrajinu, u kojoj su oni već duže vreme.

Foto: Profimedia

- Zapadni vojnici već dugo rade u Ukrajini. Ovo je deo hibridnog rata između NATO-a i EU protiv naše zemlje. Znamo to veoma dobro. Što se tiče naših odnosa sa Severnom Korejom, već smo rekli više puta da sporazum nije tajna. On je javan, ceo tekst je objavljen i ni na koji način ne krši nijednu odredbu međunarodnog prava, jer podrazumeva, između ostalog, pružanje međusobne pomoći u slučaju da na jednu državu-potpisnicu bude izvršen napad - rekao je on na konferenciji za novinare nakon sastanka sa ministrom spoljnih poslova Kuvajta Abdulahom el Jahjom.

- Tako da je ovde naša pozicija apsolutno iskrena i otvorena, ali lukave izjave da ćemo „pod nekim izgovorom poslati trupe“ su verovatno samo pokušaj da se „retroaktivno“ opravda ono što se dešava već duže vreme - naglasio je ministar.

- Predsednik je više puta iznosio konkretne podatke da se u redovima ukrajinskih oružanih snaga bore vojnici zapadnih armija. Plaćenici, takozvani dobrovoljci, a tu su i instruktori, bez kojih je nemoguće koristiti ne samo zapadno, već i ukrajinsko oružje dugog dometa - dodao je Lavrov.

(Sputnjik)

BONUS VIDEO: RUSIJA LANSIRALA RAKETU: Pogledajte trenutak lansiranja