POSLUŠTAJE REČI SLOVAČKOG PREMIJERA Lavrov: On je pametan, pristojan čovek, pošten političar

MINISTAR spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov reagovao je na izjavu premijera Slovačke Roberta Fica o tome da bi raketni napad na Brisel mogao da promeni diskusije na Zapadu o isporukama dalekometnih raketa Kijevu, istakavši da bi Evropa trebalo da posluša reči slovačkog lidera.

Foto AP

- On je pametan, pristojan čovek, pošten političar. Tamo je malo takvih. Treba slušati i čuti to što on govori - rekao je Lavrov.

Takođe je prokomentarisao nove izjave na Zapadu i u Ukrajini o mogućnosti pokretanja pregovora sa Rusijom, rekavši da su to prazne priče.

- Ne zanima me to, prestao sam da pratim - kratko je odgovorio šef ruske diplomatije.

Ranije je slovački premijer Robert Fico kritikovao evropske političare koji podržavaju ideju da se Ukrajini dozvoli da izvodi napade raketama dugog dometa u dubinu ruske teritorije i predložio im je da zamisle posledice raketnog napada na Brisel.

(Sputnjik)