KLONIĆE SE ŽENA I DROGA, SAMO DA GA PUSTE IZ ZATVORA: Reper se izjasnio da nije kriv

Reper Pi Didi, koji se trenutno tereti za trgovinu ljudima, reketiranje i transport radi prostitucije, obećao je da će se držati podalje od žena i droge.

Reper je izjavio da će se "kloniti žena i droge" ako sudija odobri kauciju.

On trenutno čeka suđene i nalazi se u pritvoru bez kaucije zbog optužbi za seksualnu trgovinu, reketiranje i transport radi prostitucije.

Koums je navodno pristao na nedeljno testiranje na drogu i ukoliko mu bude omogućen kućni pritvor, posetioci će biti ograničeni na njegovu porodicu, čuvare imovine i prijatelje za koje se smatra da nemaju veze sa slučajem prema pismu njegovog advokata Marka Agnifila upućenom sudiji.

Takođe je objaveno da bi Didijevom timu bezbednosti trebalo da vodi "dnevnik posetilaca" na kome će se navoditi svako ko bude ušao na imanje i kasnije biti predato sudu.

Agnifilo se obratio medijima nakon Koumsovog hapšenja i rekao da će se boriti protiv odluke da se reper zadrži u pritvoru bez kaucije, navodi Star.

- Gospodin Koums je borac. Boriće se do kraja. On je nevin. Borićemo se protiv slučaja svime što imamo - rekao je on.

On je naveo da se reper neće nagoditi, što uključuje i stupanje u klupu kako bi se odbranio,

Reper se izjasnio da nije kriv po svim tačkama optužnice i nedavno je stavljen na stražu samoubistva dok čeka svoje suđenje.

Međutim, Agnifilo je rekao za TMZ da je to "rutinska mera predostrožnosti za nove visoko profilisane zatvorenike" i sada je objavljeno da je Didi skinut sa iste u Metropoliten pritvorskom centru u Bruklinu.

Izvor za sprovođenje zakona izjavio je za Pipl Magazin da je Didi "fokusiran i jak" dok se "priprema za svoju odbranu i predstojeće suđenje".

