PEJDŽERE SKLAPAO MOSAD? Posle serije eksplozija komunikacijskih uređaja Bliski istok opet na ivici šireg sukoba

OTVARAMO novu fazu rata. To zahteva hrabrost, odlučnost, istrajnost. Ovo je posle zastrašujućih napada u Libanu i Siriji, kada je u dva dana eksplodiralo na hiljade komunikacijskih uređaja koje koriste vojnici libanske militantne grupe Hezbolah, poručio izraelski ministar odbrane Joav Galant. Uprkos toj zapaljivoj izjavi, Tel Aviv i dalje nije preuzeo odgovornost za udare na naprijateljskoj teritoriji u kojima je do sada nastradalo bar 37 ljudi, a ranjeno na hiljade, i koji prete da sukob na Bliskom istoku definitivno prošire na region.

Tanjug

I dok Izrael nastavlja mudro da ćuti o napadima, američki "Njujork tajms" je juče objavio, pozivajući se na neimenovane izvore, da je izraelska odbaveštajna služba otvorila fiktivnu kompaniju koja se bavila sklapanjem pejdžera sa eksplozivom specijalno namenjenih pripadnicima Hezbolaha. Ovaj plan je, navodno, skovan i pre nego što je vođa pokreta Hasan Nasralah odlučio da proširi upotrebu pejdžera unutar grupe.

- Firma "BAK konsalting" izgledala je kao kompanija sa sedištem u Mađarskoj koja je dobila ugovore o proizvodnji za tajvansku kompaniju "Gold Apolo". Stvorena su i dva druga "krila" firme kako bi se sakrio pravi identitet proizvođača pejdžera. "BAK konsalting" je radio i sa običnim klijentima i sastavljao im standardne uređaje, ali Hezbolah je ostao glavni klijent - otkriva se u tekstu.

Pejdžeri su, navodno, počeli da stižu u Liban u leto 2022, ali su zalihe porasle pošto je vođa pokreta pozvao na manju zavisnost od mobilnih telefona u februaru zbog rizika od špijuniranja. Dodaje se da je na hiljade pejdžera letos doneto u Liban i podeljeno članovima militantnog pokreta i njihovim saveznicima.

U međuvremenu, strah se uvukao među stanovnike Libana posle neočekivanih ekspolzija. Građani izbegavaju da koriste bilo kakve uređaje, strepeći od novih detonacija. Libanska vlada je stoga preduzela prve mere zaštite i na međunarodnom aerodromu zabranila nošenje pejdžera i voki-tokija, kao i u avionima, dok je vojska počela da u kontrolisanim detonacijama eliminiše sumnjive komunikacijske uređaje.

Vođa Hezbolaha Hasan Nasralah je u jučerašnjem obraćanju napade na članove pokreta nazvao terorizmom i masakrom i poručio Izraelu da je napadima prešao sve crvene linije. Istakao je da je na meti bilo 4.000 pejdžera, te da su se eksplozije dogodile u bolnicama, apotekama, pijacama, komercijalnim radnjama, pa čak i kućama, privatnim vozilima i javnim putevima.

- Namera Izraela je bila da ubije hiljade Libanaca za nekoliko minuta. Reč je o ratnim zločinima i objavi rata. Bog je milostiv i sprečio je da dođe do više smrtnih slučajeva i ranjenih. Jedan broj pejdžera je bio van funkcije ili isključen. Neki nisu dodeljeni i još uvek su u skladištu. Ne možemo da budemo slomljeni ovim udarcem, ma koliko veliki ili jak bio. I mogu vas verno i pouzdano uveriti da nas ovaj težak, neviđeni udarac nije bacio na kolena, i neće to uraditi - poručio je on.

Liban je, istovremeno, poručio da ne želi da uđe u rat sa Izraelom i apelovao na Savet bezbednosti UN da danas zauzme čvrst stav protiv Izraela. Premijer Libana Nadžib Mikati poručio je da sprečavanje izraelske agresije nije samo za dobrobit Libana, već i za čovečanstvo i optužio tu zemlju da vodi tehnološki rat. Libanski ministar spoljnih poslova Abdulah Rašid Buhabib je naglasio da libanska vlada ne želi rat, niti bilo kakve okršaje na jugu zemlje.

- Plašimo se nadolazećeg rata, jer ne želimo rat. Na granici sa Izraelom je bilo okršaja koji su ponekad eskalirali, ali sada govorimo o početku rata - zaključio je on.

"Ikom": Voki-toki ukinut 10 godina JAPANSKA kompanija "Ikom", čiji je logo navodno bio na voki-tokijima koji su u sredu eksplodirali na jugu Libana, poručila je da istražuje te izveštaje. "IC-V82 je voki-toki koji je proizveden i izvezen i na Bliski istok, od 2004. do oktobra 2014. Ukinut je pre oko 10 godina i od tada ga nismo isporučivali iz naše kompanije", navela je kompanija u saopštenju.