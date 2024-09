PRVI PUT POSLE 22 GODINE: Nemačka mornarica plovila kroz Tajvanski moreuz uprkos protivljenju Kine

PRVI put posle 22 godine, brodovi nemačke mornarice plove kroz Tajvanski moreuz na svom putu od Južne Koreje do Filipina, prenose nemački mediji.

Foto: Tanjug/Taiwan Ministry of National Defense via AP

Fregata "Baden-Virtemberg" i prateći brod krenuli su ka moreuzu, uprkos upozorenjima Kine.

To je potvrdio i ministar odbrane Boris Pistorijus, prenosi Tagesšau.

- Da, mogu to da potvrdim. Međunarodne vode su međunarodne vode, to je najkraći put, to je najsigurniji put s obzirom na vremenske uslove, a to su međunarodne vode, pa mi kroz njih prolazimo - rekao je ministar u Berlinu.

Tajvanski moreuz širok je 180 kilometara i nalazi se između kontinentalne Kine i Tajvana.

Kina negira da su to međunarodne vode i tvrdi da je moreuz deo njene teritorije, kao i ostrvo Tajvan.

General Karsten Breuer rekao je pre nekoliko dana, povodom mogućeg prelaska Tajvanskog moreuza, da to, po njegovom mišljenju, ne predstavlja provokaciju Kine.

Međutim, kinesko Ministarstvo spoljnih poslova upozorilo je Nemačku da ne šalje brodove kroz moreuz.

SAD i druge zemlje prošle su ove i prošle godine brodovima kroz Tajvanski moreuz, bez incidenata.

