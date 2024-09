"BIĆEMO PRINUĐENI" Putin: NATO odlučuje da li će direktno ući u sukob u Ukrajini!

ZEMLjE NATO-a sada ne razgovaraju samo o mogućoj upotrebi zapadnog oružja dugog dometa, već odlučuju da li će se direktno uključiti u ukrajinski sukob, rekao je ruski predsednik Vladimir Putin u razgovoru sa novinarima, prenosi RIA Novosti.

Foto: Profimedia

- Letačke misije za ove raketne sisteme, u stvari, mogu da obavljaju samo vojna osoblja zemalja NATO-a, dakle, ne radi se o tome da se ukrajinskom režimu dozvoli da udari Rusiju ovim oružjem. Reč je o „donošenju odluke: da li su zemlje NATO-a direktno uključene u vojni sukob, ako se ova odluka donese, to neće značiti ništa drugo do direktno učešće zemalja NATO-a – Sjedinjenih Država i evropskih zemalja u ratu u Ukrajini - rekao je šef ruske države.

Direktno učešće zapadnih zemalja u ukrajinskom sukobu menja njegovu suštinu, Rusija će biti prinuđena da donosi odluke na osnovu pretnji koje su joj tako stvorene, rekao je Putin.

- A ako je to tako, onda ćemo, imajući u vidu promenu same suštine ovog sukoba, doneti odgovarajuće odluke na osnovu pretnji koje će nam biti stvorene - upozorio je on.

Foto: Profimedia

Dan ranije, američki predsednik Džo Bajden rekao je da se pitanje davanja dozvole Kijevu da koristi oružje dugog dometa za udare duboko na rusku teritoriju još uvek razrađuje. Štaviše, britanski list Fajnenšel tajms pisao je da postoji raskol u američkoj administraciji na ovu temu.

Prema Rojtersu, SAD planiraju da Kijevskom režimu prebace krstareće rakete dugog dometa JASSM, koje bi se mogle pojaviti u Ukrajini za nekoliko meseci.

Gardijan je preneo da je Velika Britanija je odlučila da dozvoli Kijevu da koristi rakete "storm šedou" za gađanje ciljeva u Rusiji, pozivajući se na izvore u Vladi.