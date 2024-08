BEŽAO, PA GA UJEO POLICIJSKI PAS: Neobična priča iz SAD, sa smrtnim ishodom

AMERIKANAC Kevin Kenedi preminuo je pet dana nakon što ga je ujeo policijski pas tokom potere u državi Džordžiji, potvrdili su danas zvaničnici.

Policijski pas ujeo je Kenedija dok ga je policajac jurio preko polja južno od mesta Moultri 22. avgusta.

Policija je pokušala da zaustavi Kenedijevo vozilo pošto je prijavljeno da je neko ko vozi sličan terenac u toj oblasti počinio više krađa i provala.

Kenedi je, međutim, počeo da beži a kada je probao da svojim vozilom udari policijski auto prevrnuo se, nakon čega je iskočio iz vozila i počeo da trči sve dok ga pas nije stigao i ujeo, saopštila je policija.



Policajac je pozvao lekarsku pomoć videvši da je Kenedi povređen. Laboratorija Istražnog biroa Džordžije izvršiće autopsiju kako bi utvrdila tačan uzrok Kenedijeve smrti.

Njegova porodica ispričala je za lokalnu tv da mu je ruka amputirana zbog povreda od ujeda psa pre nego što je preminuo, kao i da nije učinio ništa strašno da bi na njega pustili psa.

- To nije trebalo da se desi. Bila je to sitnica, on nije bio opasan, nije imao oružje, a sitnica ga je koštala života. Nije trebalo da puste psa na njega - rekla je njegova tetka za lokalnu WALB TV.

