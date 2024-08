ŽENA DEMOKRATSKOG PODPREDSEDNIČKOG KANDIDATA NAPALA TRAMPA I VENSA:

GVEN Volc, supruga demokratskog potpredsedničkog kandidata Tima Volca, napala je Trampa i Vensa u izjavi jutros u kampanji u Virdžiniji zbog njihovih komentara u vezi sa IVF-om i nastavnicima koji nemaju decu.

Foto: Printscreen

Prva dama Minesote rekla je da je pročitala da je Vens jednom rekao da mu zaista "smetaju" nastavnici koji nemaju svoju decu.

Ona je rekla da je to shvatila lično zbog borbe koju je imala sa neplodnošću.

- Mislim da je to lična stvar za milione Amerikanaca - rekla je ona na događaju Educators for Harris-Walz u Manasasu.

- Ne prihvatamo ljude nalik Džej Di Vansu koji nam govore kada i kako da osnujemo porodicu. - dodala je.

- Gospodine Vans, hajde da gledate svoja posla.- rekla je nakon što je stavila naočare i rekla da želi da koristi svoj "učiteljski glas".

Gven Valc je rekla da ljudi neće podržavati Trampa koji pokušava da popravi svoju reputaciju vezano za temu o reproduktivnom zdravlju.

- On je to pokušao juče. Evo činjenice, a ne postoje nikakve alternative za ove. Donald Tramp je taj koji je skinuo Roea i ugrozio pristup IVF. To je činjenica. On radi na platformi koja ove tretmane dovodi u opasnost širom zemlje, i to je činjenica, ali on zna da je ta pozicija krajnje nepopularna, a pogodite šta je to činjenica, pa sada pokušava da nas ubedi da neće ispoštovati ako pobedi, pa nećemo? neka se izvuče, zar ne? - govorila je.

Njen komentar dolazi kao odgovor na Trampove primedbe u intervjuu za En-Bi-Si Njuz u kojem je rekao da će, ako bude izabran, naterati vladu ili osiguravajuće kompanije da pokriju troškove usluga vantelesne oplodnje.

BONUS VIDEO: