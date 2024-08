VIŠE OD 100 OBORENIH I NIJEDAN IZGUBLJEN AVION: Kako je američka industrija izgubila od ruske ugovor sa Indijom (VIDEO)

VRHUNAC aeronautičkog dizajna, ovaj avion se nalazi među najbržim borbenim avionima na svetu.

Foto: Tviter





Da, govorimo o nikom drugom nego o kultnom Boingu F-15 Igl (Eagle), svedočanstvu američke genijalnosti i inženjerske izvrsnosti.

Prvobitno dizajniran od strane MekDonel Daglasa (sada deo Boinga), F-15 je jednosed, dvomotorni borbeni avion za sve vremenske uslove koji je napravljen da se suprotstavi seriji lovaca MiG SSSR-a tokom Hladnog rata.

Osim Sjedinjenih Država, F-15 je usvojilo nekoliko drugih zemalja, uključujući Saudijsku Arabiju, Japan, Izrael i Južnu Koreju, koristeći različite varijante koje odgovaraju njihovim specifičnim potrebama.

F-15 EAGLE: POLA VEKA DOMINACIJE

F-15 Eagle je prvi put poleteo 1972. godine, a do 1976. postao je sastavni deo vazdušnog arsenala američke vojske. Sa svojom dugotrajnošću i svestranošću bez premca, on ostaje borbeni lovac na prvoj liniji bez premca ni sa jednim drugim američkim avionom. Posle pet decenija, F-15 je i dalje među najbržim i najsvestranijim borbenim avionima ikada napravljenim.

Prvobitno dizajniran da postigne brzinu od 3,0 maha, zahtevi F-15 su prilagođeni na 2,5 maha da bi se kontrolisali troškovi proizvodnje. Uprkos ovoj modifikaciji, F-15 se pojavio kao vrhunac lovaca za održavanje nadmoći u vazduhu. Godine 1988. predstavljena je varijanta Strike Eagle, koja se fokusira na kopnene napade dubokih udara, blisku vazdušnu podršku pešadiji i sofisticirane mogućnosti elektronskog ratovanja.

Do danas je proizvedeno najmanje 1.198 jedinica varijanti F-15 A/B/C/D/J/DJ, zajedno sa 61 F-15K Slam Eagles za Južnu Koreju. Štaviše, trenutno je u upotrebi preko 525 poboljšanih varijanti Strike Eagle, a očekuje se još više.

Foto: EPA

Tekuće „blok“ nadogradnje, kao što je zamena motora F110, decenijama drže F-15 na čelu vazduhoplovne tehnologije. Najnoviji model, F-15EX, ima povećan kapacitet nosivosti, najsavremenije kontrole letenja, digitalni kokpit, modernizovane senzore, poboljšane radare i robusne mogućnosti elektronskog ratovanja.

Iako stara avionika F-15 i nedostatak stelt sposobnosti možda neće parirati najnovijim lovcima 5. i 6. generacije, on nastavlja da pruža USAF-u raznovrsnu, višenamensku platformu za odbranu vazdušnog prostora i baze, blisku vazdušnu podršku, duboke udare, izviđanje i elektronsko ratovanje. Plan USAF-a da nabavi 144 lovca F-15EX naglašava njegovu stalnu stratešku vrednost.





MOGUĆNOSTI KOJE IZDRŽAVAJU TEST VREMENA

Priznat kao jedan od najbržih borbenih aviona na svetu, F-15 je najuspešniji savremeni lovac, sa preko 100 pobeda i nula gubitaka u vazdušnim borbama, koje su prvenstveno ostvarile izraelske vazduhoplovne snage.

Njegov rekord premašuje F-16 (76-1), F-14 Tomket (135-4), pa čak i legendu boksa Majka Tajsona (50-6). Nijedan drugi lovac u istoriji se ne može pohvaliti boljim rezultatom u stvarnim vazdušnim borbama.

Tokom proteklih pet decenija, oko 125 američkih F-15 je izgubljeno, uglavnom zbog grešaka pilota u uslovima slabe vidljivosti, incidenata na zemlji ili nesreća na obuci. Ovo znači izvanredan servisni rekord od manje od dva uništena aviona na 100.000 sati leta, što svedoči o izdržljivosti i performansama F-15.

F-15 je bio pionir u vazdušnim borbama. Bio je to prvi borbeni avion sposoban da istovremeno gađa više neprijateljskih ciljeva sa udaljenosti do 100 milja.

Sa svojim naprednim radarskim sistemom na nosu i najsavremenijim radarskim navođenim projektilima vazduh-vazduh, F-15 je mogao da eliminiše pretnje pre nego što su uopšte shvatili šta se dešava, postavljajući novi standard u tehnologiji vazdušnog ratovanja.



INDIJA VEROVATNO NEĆE KUPITI F-15?

Godine 2022. Boing je dobio ključnu dozvolu od američke vlade da istraži mogućnost prodaje borbenog aviona F-15EX Indiji. Ovaj potez je omogućio Boingu da odgovori na zahtev indijskog vazduhoplovstva (IAF) za informacijama (RFI) dok nastoji da nabavi 114 višenamenskih borbenih aviona (MRCA) sa globalnog tržišta. Međutim, šanse da Indija izabere F-15 ostaju male.

Pa, zašto Indija ne kupuje F-15? Zašto ovaj svetski poznati borbeni avion nije našao mesto u vojnom sastavu Indije?

Primarni razlog je taj što Indija već koristi oko 270+ aviona Suhoj-30 koje je razvila ruska kompanija Suhoj Aviation Corporation. Ovaj lovac 4. generacije je posebno dizajniran da se takmiči sa F-15 i ostaje veoma sposoban avion za potrebe odbrane Indije.

Foto IAF

Indija trenutno sprovodi veliki plan za nadogradnju svojih postojećih borbenih aviona Suhoj-30MKI ruskog porekla. Ovaj projekat ima za cilj da avion opremi naprednim radarima, avionikom, oružjem većeg dometa i multi-senzorskom fuzionom tehnologijom, osiguravajući da ostanu konkurentni u vazdušnim borbama u narednih 30 godina.

Su-30MKI — indijska varijanta — je ogroman višenamenski avion dizajniran da održi superiornost u vazduhu, pokretan sa dva motora. Dizajniran da zadovolji različite potrebe indijskog vazduhoplovstva, ovaj dvosed je sposoban da obavlja više uloga istovremeno, uključujući i one presretača, bombardera i trenera.

SU-30 MKI

Mlaznjak pokreću dva moćna turboventilatorska motora Ljulka AL-31FP sa naknadnim sagorevanjem, što ga čini okretnim i robusnim. Sa rasponom krila od 14,7 metara, Su-30 je zaista veliki avion, što odražava njegovu svestranost i snagu. Indijska varijanta Su-30 je pretrpela brojne modifikacije kako bi se zadovoljila specifično operativnim zahtevima IAF-a.

U izveštaju Tajms of Indija u julu 2024. godine procenjena je cena prve serije od 84 nadograđena aviona Suhoj na približno 63.000 kruna (7,87 milijardi dolara). Ova poboljšanja imaju za cilj da učine „Super“ Suhoj moćnijim i isplativijim, nudeći mogućnosti slične lovcima pete generacije, iako bez skrivenosti.

Iako se F-15 smatra malo superiornijim, on takođe dolazi sa značajnom cenom. Odeljenje odbrane ceni F-15EX na 110 miliona dolara po jedinici, isključujući cenu osnovne opreme kao što su simulatori, EPAVSS i kapsule za ciljanje/IRST. Uključujući ove elemente, ukupna cena po jedinici F-15EX raste na približno 136,7 miliona dolara.



Foto: EPA





POREĐENjE F-15 IGL I SU-30 MKI

Takođe, odlučivanje za F-15 bi verovatno dovelo do logističkih izazova i izazova održavanja za indijsko vazduhoplovstvo, što bi potencijalno uticalo na njihovu operativnu spremnost.

F-15 Igl (Eagle) i Su-30 MKI pokazuju male razlike u performansama i naoružanju.



F-15 Eagle se može pohvaliti većom maksimalnom brzinom u poređenju sa Su-30 MKI. Dok Su-30 MKI može da postigne brzinu do 2 Maha, F-15 Eagle dostiže malo više od 2,5 Maha. Pored toga, F-15 ima superiorni maksimalni domet od 3.900 kilometara, u poređenju sa Su-30 od 3.000 kilometara.

Oba aviona imaju 12 nosača, što im omogućava da nose široku lepezu naoružanja. F-15 Eagle može biti opremljen sa do osam Rajteon AMRAAM radarsko navođenih projektila srednjeg dometa vazduh-vazduh, do četiri Rajteon AIM-7F/M radarski vođene rakete Sperou, ili do četiri Lockid Martin/ Rajteon AIM-9LM infracrvene vođene rakete Sajdvinder.

S druge strane, Su-30 MKI nudi raznovrstan raketni arsenal, uključujući H-29L/T/TIe, H-31A/P, H-59M i Nirbhai.

Flota Su-30 Indijskog ratnog vazduhoplovstva takođe je sposobna da lansira supersonične krstareće rakete BrahMos. Pored toga, Su-30 MKI može da nosi nosače za rakete i laserski navođene bombe KAB-500 i KAB-1500 zajedno sa raketama vazduh-vazduh kao što su Vimpel R-27R, R-73 i R-77.



Legendarni status F-15 u vazdušnim borbama je nesporan. Međutim, odluka Indije da se fokusira na nadogradnju svoje postojeće flote Suhoj umesto na ulaganje u F-15EX odražava pragmatičan pristup modernizaciji svojih vazdušnih snaga.

Kako F-15 nastavlja da se razvija, možda će pronaći nova tržišta, ali za sada, njegov put u indijsko vazduhoplovstvo ostaje neizvestan.



eurasiantimes.com/Shubhangi Palve

