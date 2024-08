PESKOV O PUTINU: On je superiorniji od svojih kolega

PREDSEDNIK Rusije Vladimir Putin znatno je superiorniji od većine svojih kolega po sposobnosti za rad, ocenio je danas portparol ruskog predsednika Dmitrij Peskov.

Foto:Sergei Guneyev, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

-On operiše sa toliko podataka i informacija, aktivan je i rano ujutru i posle ponoći, to jest, aktivnost njegovog mozga ne opada. To su Putinove jedinstvene karakteristike, u tome je značajno superiorniji od većine svojih kolega, rekao je Peskov u intervjuu za radio stanicu TVNZ.

On je dodao da je Putin radoholičar u dobrom smislu te reči i da vodi apsolutno zdrav način života.

-Putin vodi apsolutno zdrav način života. On je fizički veoma snažan čovek, rekao je Peskov.

(Tanjug)

