EMANUEL MAKRON: Odbija da imenuje Lusi Kastet za mesto premijera

FRANCUSKI predsednik Emanuel Makron izjavio je da će njegova centristička vlada ostati na vlasti do kraja Olimpijskih igara nakon što je odbila da imenuje kandidata levice za premijera.

Neposredno pre njegovog prvog intervjua nakon vanrednih izbora, u Francuskoj, uveče 23. jula, levičarska koalicija Novi narodni front iznenadila je Makrona predloživši visoku državnu službenicu Lusi Kastes za mesto premijera.



Tokom naknadnog intervjua, Makron je odbacio predlog i rekao da bi nacija trebalo da se fokusira na Olimpijske igre, koje traju od 26. jula do 11. avgusta, kako bi se izbegla zabuna.- Nismo u poziciji da menjamo stvari, jer bi to stvorilo nered - rekao je on.

Makron je ponovio svoj stav od 10. jula, pozivajući poslanike da formiraju koaliciju kako bi sprečili izglasavanje nepoverenja i izbegli raspuštanje parlamenta.

- Ako političke snage žele da ostvare većinu, onda neće biti raspada - dodao je.



Makronovo odbijanje da imenuje levičarskog premijera neki bi mogli da vide kao režim u krizi.Iako nema zakonsku obavezu da imenuje levičarskog premijera, uobičajeno je da predsednik imenuje premijera iz koalicije ili stranke sa najviše mesta u Skupštini, bez obzira na sastav.

Njegovo odbijanje da ih nazove moglo bi označiti presedan u okviru Pete republike, sadašnjeg francuskog republikanskog sistema vlasti.

Makronovo odbijanje takođe može oslabiti njegovu poziciju kao šefa države.

Mnogi francuski glasači smatraju da odlaganje nominacije predstavlja „negiranje demokratije“.

Levičarska opozicija ga je optužila da je „neodgovoran“.



Kastet je pozvala Makrona da je imenuje za premijera, tvrdeći da je spremna da vlada.- Mislim da sam zaslužan i ozbiljan kandidat za predsednika koji ceni tehničke profile - rekla je ona 24. jula.

- Nastavićemo da vršimo pritisak na predsednika da posluša presudu glasačke kutije - dodala je ona.

Takođe je pozvala „civilno društvo“ da joj pomogne da ostvari svoj cilj.

Najveći francuski sindikat već je zapretio protestima osim ako Makron ne otvori put levičarskoj vladi.

- Francuzi čekaju promenu pravca. Čekali ste ime za Matignon [zvaničnu rezidenciju premijera], sada ga imate, morate da odgovorite. - prokomentarisao je lider Zelenih, Marin Tondelijer.

Žan-Lik Melanšon, lider francuske tvrdolevičarske partije La Frans Insumis, pozvao je predsednika da pristane na zahteve ili podnese ostavku.

- Predsednik odbija rezultate izbora i želi da nam silom nametne svoj novi Republikanski front i da nas primora da se odreknemo našeg programa kako bismo stupili u savez sa njim. Nema sumnje. Poštujte glas Francuza. Mora da se pokori ili da ostavku!- rekao je na društvenoj mreži Iks.



