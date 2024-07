KOSI KROV KRIVAC ZA ATENTAT?! Ne stišava se bura u javnosti posle napada na Trampa, republikanci "jurili" šeficu Tajne službe

DOK republikanci na nacionalnoj konvenciji u Milvokiju u Viskonsinu bodre i promovišu svog predsedničkog kandidata za nastupajuće izbore u novembru, Donalda Trampa, i njegovog kanidata za potpredsednika Džej Di Vensa, ne jenjavaju kritike na račun Tajne službe koja minule subote nije uspela da spreči pokušaj atenatata na bivšeg predsednika. Zbog očiglednog propusta agenata koji su obezbeđivali Trampov miting u Pensilvaniji, federalna agencija se našla pod lupom američkog Sekretara za unutrašnju bezbednost. Direktorka Tajne službe Kimberli Čirl, koja je priznala da je došlo do greške na skupu, u ponedeljak će pred Odborom za nadzor Predstavničkog doma Kongresa odgovarati na pitanja kongresmena kako je došlo do pokušaja ubistva.

Tanjug

Za američke medije, prvi put od pokušaja atentata na 45. predsednika SAD, direktorka Čitl ocenila je da je pucnjava na mitingu bila "neprihvatljiva", ali da se, uprkos propustima, neće povući sa rukovodeće funkcije.

- Reč je o situaciji koju nijedan agent Tajne službe ne želi da mu se dogodi. Kao šef agencije moram da istražim šta je pošlo naopako tog dana i da se pobrinem da se ništa slično ne ponovi - izjavila je za Ej-Bi-Si.

Odgovarajući na tvrdnje da je osumnjičeni za napad na Trampa Tomas Metju Kruks viđen i identifikovan kao potencijalno sumnjiv pre nego što je otvorio vatru, Čitlova je odgovorila da nema sve detalje.

- Potraga za napadačem, njegovo pronalaženje, identifikacija i neutralizacija odvijala se za veoma kratko vreme i to veoma otežava sve. Organi reda iz Milvokija bili su prisutni u zgradi dok je napadač bio na krovu. Tajna služba je bila odgovorna za unutrašnji krug, a lokalna policija za spoljni - ispričala je ona.

Džo optužio Maska da kupuje izbore PREDSEDNIK SAD Bajden optužio je milijardera i vlasnika "Tesle" i "Spejs Iksa" Ilona Masak da pokušava da "kupi" izbore u SAD. "Dosta mi je Ilona Maska i njegovih bogatih drugara koji pokušavaju da kupe ove izbore", poručio je na "Iksu". Bajden je uz objavu postavio i link ka veb stranici za donacije kampanji demokrata, ilustrovanu fotografijom Donalda Trampa i Ilona Maska, uz apel da se porazi bivši predsednik SAD. Mask mu je brzo odgovorio napisavši: "Živim u njegovoj glavi potpuno besplatno".

Međutim, prema njenim rečima, kada je Kruks lociran, bilo je prekasno da se zaustavi ispaljivanje metaka. Kao razlog zašto snajperisti nisu pokrili i krov sa kojeg je osumnjičeni ispalio više hitaca ubivši jednog i ranivši trojicu ljudi, Čitlova je okrivila - kosi krov.

- Ta zgrada ima kosi krov na najvišoj tački. Postoji bezbednosni faktor koji smo razmotrili zbog kojeg nismo želeli nikog da stavimo na krov. Tako je doneta odluka da se objekat obezbedi iznutra - rekla je ona, dodavši da uprkos svemu što se dogodilo američki narod treba da ima poverenja u sposobnost Tajne službe.

Džo Kent, bivši oficir specijalnih snaga vojske, upitao je zašto Tajna služba nije obezbedila pristupne tačke zgradi, dok je Dan Bongino, bivši agent Tajne službe, kritikovao Čitlovu.

- Direktorka Tajne službe je rekla: "Ne brinite, nismo nekoga stavili na krov jer je to moglo da stvori opasnu situaciju". Kakvu, na primer? Da neko bude pogođen u glavu? - upitao je on.

Istovremeno, novi detalji o napadu isplivali su na površinu na sastancima kongresmena i senatora, pa je tako objavljeno da je Tajna služba je označila potencijalnog ubicu kao "sumnjivog" sat vremena pre nego što je počeo da puca, ali se onda on, navodno, izgubio u gomili.

- Identifikovan je kao sumnjiv lik jer je imao dvogled i ranac. Dakle, razmislili biste tokom tog sata da ga ne smete izgubiti iz vida - rekao je senator Džon Baraso za "Foks njuz".

Istaknuto je i da je napadač posetio mesto napada bar jednom u danima pre pokušaja atentata i da je prethodno na svom telefonu tražio simptome depresivnog poremećaja. Napadač je, takođe, koristio svoj telefon da traži fotografije Donalda Trampa i Džoa Bajdena. Kruks je, prema pisanju "Foks njuza", navodno napisao preteću poruku na platformi za video gejmere pre nego što je pokušao da izvrši ubistvo lidera republikanaca.

- 13. jula će biti moj debi, gledajte kako će da se odvija - stajalo je navodno u toj objavi.

Kada su istražitelji pregledali laptop atentatora pronašli su nekoliko internet pretraga obavljenih u julu o Trampu, Bajdenu, Republikanskoj konvenciji i Trampovom skupu 13. jula u Pensilvaniji. Istražitelji nisu pronašli na Kruksovom računaru dokaze ili podatke o zainteresovanosti za neku određenu ideologiji, što FBI smatra značajnim podatkom. Senatori su saznali da je Kruks imao dva mobilna telefona - primarni koji je pronađen kod njega, a sekundarni mobilni sa svega 27 kontakata koji je pronađen kod kuće atentatora.

Čitlova se trećeg dana Republikanske nacionalne konvencije u Milvokiju našla pod pritiskom senatora iz crvene partije koji su je "jurili" kroz arenu tražeći odgovore na pitanja o pokušaju atentata njihovog lidera.

- Ovo je bio pokušaj ubistva! Dugujete ljudima i predsedniku Trampu odgovore! -vikala je senatorka iz Tenesija Marša Blekburn na šeficu Tajne službe, koja je nastavila da hoda pognute glave i ignoriše kritike, izvestio je Si-En-En.

- To je kamenovanje! - rekao je senator Džon Baraso, treći republikanac u Gornjem domu, zahtevajući od Čitlove da podsnese ostavku ili da im odmah da objašnjenje.

Na pitanje senatora zašto je Tramp mogao da izađe na scenu kada su već bili upoznati sa pretnjom od atentatora, Čitlova je odgovorila:

- Mislim da ovo nije mesto za tu diskusiju.

Unuka Kai: Prošao kroz pakao UNUKA Trampa, Kai (17), tokom konvencije u Milvokiju pričala je o šoku koji je doživela kada je čula da je njen deda ranjen. "Samo sam želela da znam da li je dobro. To vam kida srce kada vidite šta neko može da učini drugoj osobi. Mnogo ljudi je dovelo do toga da moj deda prođe kroz pakao, ali on je još uvek na nogama", ispričala je Kai. Dodala je da je Tramp brižan i pun ljubavi, iako ga mediji prikazuju kao sasvim drugačiju osobu. "Iako prolazi kroz sve te sudske slučajeve, uvek me pita kako sam ja", rekla je Kai.

U međuvremenu, republikanci su u sredu na konvenciji zvanično prihvatili kandidaturu za potpredsednika SAD senatora iz Ohaja Džej Di Vensa, koji je održao govor.Vens se u udarnom terminu predstavio Amerikancima kao dete zaboravljenog industrijskog grada u Ohaju koji će se boriti za radničku klasu ako bude izabran u novembru.

- Odrastao sam u Midltaunu u Ohaju, malom gradu u kome su ljudi govorili šta misle, gradili svojim rukama i voleli svog Boga, svoju porodicu, svoju zajednicu i svoju zemlju celim srcem. Ali, to je takođe bilo mesto koje je američka vladajuća klasa u Vašingtonu odbacila i zaboravila - rekao je Vens.

Istakao je da su u malim gradovima kao što je njegov u Ohaju, ili u susedstvu u Pensilvaniji, ili u Mičigenu, te u državama širom zemlje, poslovi slati u inostranstvo, a deca u rat.

- Građanima Midltauna u Ohaju i svim zaboravljenim zajednicama u Mičigenu, Viskonsinu, Pensilvaniji i Ohaju, i svakom uglu naše nacije, obećavam vam ovo. Biću potpredsednik koji nikada ne zaboravlja odakle je došao - poručio je.

Optužio je "političare od karijere" kao što je predsednik SAD Bajden, koji je, dodao je, u politici duže nego što je on živ, da uništavaju zajednice poput njegove lošom trgovinskom politikom i inostranim ratovima.

- Od Iraka do Avganistana, od finansijske krize do Velike recesije, od otvorenih granica do stagnirajućih plata, ljudi koji upravljaju ovom zemljom su podbacili i ponovo isto čine. Vizija predsednika Trampa je tako jednostavna, a opet tako moćna. Završili smo, dame i gospodo, sa opsluživanjem Volstrita. Posvetićemo se radnom čoveku - istakao je on.

Optužio je Bajdena da je "pola veka bio pobornik svake pojedinačne političke inicijative da se Amerika učini slabijom i siromašnijom". Vens je naglasio da su Tramp i njegova politika najbolji izbor za Ameriku.

- Donald Tramp predstavlja poslednju najbolju nadu Amerike da obnovi ono što, ako se izgubi, možda nikada više neće biti pronađeno - zaključio je on.

"Neustrašivi" na majicama NEKOLIKO dana pošto je bivši predsednik SAD Donald Tramp preživeo pokušaj atentata, u prodaji su se našle majice sa fotografijom snimljenom posle napada dok su ga agenti Tajne službe sklanjali sa bine. Njegovo okrvavljeno lice i podignuta pesnica sa natpisom "neustrašivi" našli su se i na kapama i drugim predmetima koji su se prodavali na štandovima ispred kongresnog centra u Milvokiju, gde se održavala konvencija.