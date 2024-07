STARCI SE DRŽE ZAJEDNO: Sanders pozvao Bajdena da ne odustane

SENATOR Berni Sanders (82) pozvao je danas da Džozef Bajden (81) ostane predsednički kandidat demokrata uprkos pritiscima na predsednika da se povuče zbog sumnje u njegovo zdravlje.

Foto: EPA

- Dosta! Gospodin Bajden možda nije idealan kandidat, ali on će biti kandidat i mora da bude kandidat. I efikasnom kampanjom koja govori radnim porodicama o njihovim potrebama, on neće samo pobediti gospodina Trampa, on će to učiniti sa velikom razlikom - rekao je Sanders.

Sanders, u kolumni u Njujork tajmsu, poziva demokrate da „prestanu da se svađaju i prepiru“.