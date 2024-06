"KORAK PO KORAK..." Moskva poručila neprijateljima: Bližite se tački bez povratka

ZAPAD se antiruskim merama približava tački bez povratka, reakcija Moskve biće bolna po njega, izjavio je zamenik ministra spoljnih poslova Rusije Sergej Rjabkov.

Foto AP

- Neprijatelji treba da znaju da se korak po korak približavaju tački bez povratka. U kom smislu? Neka sami misle i odlučuju, ali ta spoljnopolitička 'svedozvoljenost' i zanos sopstvenom nekažnjivošću na kraju će dovesti do toga da će reakcija sa naše strane biti bolnija nego što se danas čini tim lopovima - rekao je Rjabkov u intervjuu za „Izvestija“.

On je podsetio da je EU objavila da će biti zaplenjeni prihodi od nezakonito zamrznute ruske imovine i da će ta sredstva, prema navodima Unije, biti prebačena fondovima za finansiranje vojne pomoći Ukrajini.

- Cinizam svega toga raste do mere da se postavlja pitanje postoji li negde uopšte granica moralnog pada grupe koja danas diktira politiku u Briselu i drugim prestonicama EU - dodao je diplomata.

O kontroli naoružanja

Govoreći o kontroli naoružanja, Rjabkov je konstatovao da je povratak dijalogu u toj sferi nemoguć nakon učešća SAD u napadu na Sevastopolj.

- Ispostavlja se da Amerikanci vode indirektan rat protiv nas, a u brojnim slučajevima se i direktno mešaju u sukob, kao što je to bilo sa zastrašujućim udarom na Sevastopolj, kada nikakav napad nalik onom ne bi bio moguć bez unošenja podataka sa američkih izvođačkih sredstava. A samo uvođenje takvih letačkih misija u sistem 'atakams' se ne sprovodi bez direktnog učešća američkih stručnjaka – to znamo pouzdano. Ovo je evidentan slučaj direktne umešanosti u sukob. I kako mi, znajući da se to dešava u našoj kući, možemo da sednemo sa njima za isti sto i da se dogovaramo o daljim redukcijama ili prosto samo ograničenjima u oblasti strateškog ofanzivnog naoružanja? Oni moraju shvatiti nemogućnost toga zbog elementarne ljudske logike - zaključio je on.

S tim u vezi, portparol ruskog predsednika Dmitrij Peskov rekao je da za sada nisu donete nikakve odluke o smanjenju nivoa diplomatskih odnosa sa Zapadom, ali da Rusija razmatra varijante odgovora na sve učestalije mešanje kolektivnog Zapada u ukrajinsku krizu.

- Moskva ne može da ne razmatra različite varijante odgovora na neprijateljsko mešanje u ukrajinsku krizu, tim pre kada zemlje Zapada otvoreno govore da im je glavni cilj da ostvare strateški poraz Rusije na bojnom polju - objasnio je portparol Kremlja.

Kijev je ranije izveo raketni napad na Sevastopolj sa pet taktičkih raketa „atakams“ sa kasetnim bojevim glavama. Ruski sistemi protivvazdušne odbrane presreli su četiri rakete, dok je peta eksplodirala u vazduhu, što je dovelo do žrtava među civilima. Prema poslednjim informacijama, poginule su četiri osobe, a 153 je ranjeno.

(Sputnjik)