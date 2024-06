ARMAGEDONA U UKRAJINI NEĆE BITI: Šef ukrajinske vojne obaveštajne službe o ruskoj ofanzivi - Situacija je komplikovana (VIDEO)

PREMA rečima već odavno svima dobro znanog general-potpukovnika Kirila Budanova, šefa ukrajinske Glavne obaveštajne uprave (GUR), situacija na istoku Ukrajine će ostati teška, ali „to neće biti Armagedon“.

Na pitanje novinara Filadelfija Inkvajera da li će ukrajinske trupe moći da zaustave trenutnu rusku ofanzivu na istoku, gde Moskva teži malim, ali stabilnim teritorijalnim dobitcima, Budanov je otvoreno odgovorio:

-Dobra vest je da se Armagedon neće dogoditi. Loša vest je da je situacija prilično komplikovana. Tako će biti još najmanje mesec dana i neće biti lakše.

Prema zapadnim izvorima, očekuje se da će Moskva udariti Ukrajinu svom snagom pre 75. godišnjice samita NATO sredinom jula u Vašingtonu i pre nego što SAD isporuče još više artiljerijskih granata i drugih osnovnih zaliha koje su bile odložene zbog dugotrajne odluke američkog Kongresa.

„UZDRŽAĆU SE OD ODGOVORA“

Od početka sukoba, Kremlj je pokušavao da preuzme kontrolu nad čitavim istočnim regionom Donbasa, navode iz lista.

Budanov je izjavio za američke medije da će Ukrajina učiniti sve što je moguće da „minimizira uspehe Rusije“. Međutim, na pitanje da li će Ukrajina moći da zadrži grad Časov Jar, Budanov je rekao: „Uzdržaću se od odgovora“.

Načelnik Glavne obaveštajne uprave (GUR) Ukrajine smatra da je odgovor na superiornost Rusije u pogledu broja trupa – savremena vojna tehnologija, u kojima je kako tvrdi “Ukrajina postala svetski lider, zamenjujući ljude na bojnom polju gde je to moguće, novim varijantama dronova i sistema za elektronsko ratovanje”.

-Tehnologija će biti dovoljno važna u ovom ratu da više nećemo voditi rat do poslednjeg građanina, predviđa optimistično Budanov.

On je sebe opisao i kao „ljubitelja” prebacivanja rata na rusku teritoriju uz pomoć dalekometnih dronova.

-Mi smo to podržavali od prvih dana rata, otvoreno izjavljujući da sve dok se rat nalazi na našoj teritoriji, neće ometati Rusiju. Zato smo od proleća 2022. godine počeli da izvodimo značajne operacije na teritoriji Rusije i ići ćemo dalje, što više sredstava imamo za to. I Rusija je to počela da oseća, rekao je Budanov.

Drugim rečima, rekao je Budanov, ruski lider Vladimir Putin ne može više da se pretvara pred svojim narodom da ga ovaj rat ne pogađa.

-Situacija za Rusiju u ovom trenutku još nije kritična, ali je dovela do toga da prosečan građanin evropskog dela Ruske Federacije tačno zna i oseća da je rat u toku, a i sam je osetio neke od eksplozije. To utiče, iako u maloj meri, na njihov moral, rekao je Budanov.

Ukrajinski general je takođe ocenio da upozorenje Bele kuće

Kijevu da ne pogađa rafinerije nema smisla, jer su one prema njemu legitimna vojna meta.

Napadi možda neće moći da promene tok rata, priznao je šef GUR-a, ali veruje da bi mogli da utiču na rusku ekonomiju „i psihološko stanje“, što pak „utiče na vojnu komponentu“.

Takođe, Budanov ne vidi smisao u mirovnim pregovorima sa Ruskom Federacijom – cilj Ukrajine je potpuno oslobođenje teritorija – „Nemamo drugog izbora osim da povratimo ono što je okupirano. U suprotnom, ratno stanje će se nastaviti zauvek”.

