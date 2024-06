"PREŽIVEĆEMO, ALI NEĆEMO ZABORAVITI!" Reči Medvedeva odzvanjaju svetom

RUSIJA će preživeti nove sankcije, ali neće zaboraviti, oprostiti ili ostaviti bez odgovora pokušaj Evropske unije da ruskom narodu nanese štetu, upozorio je danas zamenik šefa Saveta bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev komentarišući novi paket evropskih sankcija.

FOTO: AP/Tanjug

Sankcije su, podsetimo, uvedene protiv 116 fizičkih i pravnih lica Rusije, a iz Unije su poručili da već počinju da rade na 15. paketom mera.

Medvedev je tim povodom na Telegramu podsetio da je EU još jednom pokazala da je spremna da žrtvuje interese kako svojih država članica, tako i običnih Evropljana kako bi nanela štetu Rusiji.

Rusija je imala "daleko manje štete (od sankcija), nego građani i kompanije EU", uspela je da se snađe, i vrati sav obim novca koji je ranije dobijala od izvoza energenata u EU. Rešenje je, kako kaže, pronađeno na azijskom tržištu:

- Zapadne kompanije nam ne nedostaju - zamena postoji. Naša privreda stabilno raste. Poređenja radi, danas je stopa rasta naše privrede 3,6 odsto, dok u Evropi ona iznosi oko 0,1 odsto.

- Život je iznova i iznova dokazao da takozvane 'sankcije iz pakla', koje EU usvaja po direktivi SAD, utiru put do pakla samo za njihove kreatore. Četrnaesti paket sankcija neće postići svoj cilj, to je samo još jedan neprijateljski čin. Za to ćete morati da platite! Mi ćemo detaljno zabeležiti ovaj napad na naše interese i za vrlo kratko vreme iznećemo svoje zahteve – i to ne samo ekonomske – neprijateljskim zemljama. Skupo ćete platiti - upozorio je Medvedev.

- Još jednom tu su zabrane u finansijskom sektoru, ograničenja koja se tiču izvoza određene robe u Rusiju, pojedinačne sankcije... Dosadno je i nabrajati. Rade na dosadan i nekreativan način, opet se ponavljaju. Postoje, međutim, neke novine. Setili su se 'Arteka', međunarodnog dečjeg centra. Izgleda da su im i naša deca neprijatelji. Nema kako drugačije da ih nazovemo osim kopilad - dodao je Medvedev.

On je podsetio i na finansijske proračune za kraj 2023. godine.

Prema njima, ukupan gubitak Evrope od antiruskih sankcija dostigao je oko 1,5 biliona dolara.

- Samo za prirodni gas ljudi Starog sveta platili su dodatnih 185 milijardi evra - prelazak na alternativne snabdevače se nije isplatio. Štaviše, tečni prirodni gas se pokazao kao nedovoljna zamena za gas koji se isporučuje gasovodom. Jedini pobednici bile su američke kompanije koje se bave izvozom. Evropa je bila prinuđena da smanji proizvodnju energetski zahtevne industrije, kao što su čeličane, i da teret plaćanja domaćih potreba prebaci na obične građane. Posledice krize u energetskom sektoru bile su rast inflacije, povećanje spoljnog duga zemalja članica EU, propast mnogih kompanija i osiromašenje građana - objasnio je Medvedev.

(RT Balkan)

BONUS VIDEO: REPREZENTACIJA NEMAČKE: Trening pre početka UEFA Evropskog prvenstva 2024