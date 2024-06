MINISTARSTVO odbrane Slovačke nakon inspekcije nije pronašlo dokument koji bi opravdao legitimnost slanja oružja u Ukrajinu, koje je odobrilo bivše rukovodstvo vojnog resora, izjavio je državni sekretar slovačkog Ministarstva odbrane Igor Meliher.

- Došli smo do zaključka da ova pravna analiza ne postoji, nije dostupna nigde u Ministarstvu odbrane - rekao je Meliher na konferenciji za novinare.

On je naveo da je do tog zaključka Ministarstvo došlo nakon višemesečne provere.

Prema njegovim rečima, prebacivanje Ukrajini lovaca mig-29 i sistema PVO je sabotaža koju je izvelo tadašnje rukovodstvo slovačkog vojnog resora.

- Jaroslav Nađ, bivši slovački ministar odbrane, izdao je Slovačku. Na osnovu rezultata otkrivanja brojnih propusta bivše vlade, mi kao Ministarstvo odbrane podnosimo prijavu zbog sumnje da je izvršio sabotažu, odnosno veleizdaju, zloupotrebu položaja i povredu dužnosti upravljanja tuđom imovinom - istakao je ministar.

Meliher je naveo da je, zajedno sa lovcima, bivše rukovodstvo Ministarstva odbrane 2023. godine predalo Ukrajini i rezervne delove u vrednosti od šest miliona evra, koje su pripadale ruskoj kompaniji.

- Ruska Federacija, tačnije njena kompanija, u to vreme je na vojnom aerodromu Sljač posedovala imovinu vrednu šest miliona evra. To su bili rezervni delovi, takozvani komplet prve pomoći, koji su služili za održavanje pokretljivosti tehnike. Vlada, koja je bila u ostavci, uzela je tuđu imovinu i poslala je zajedno sa migovima i sistemima PVO 'Kub' u Ukrajinu - precizirao je on.

Prema njegovim rečima, ruska strana je pozvala na sastanak na neutralnoj teritoriji da bi se razgovaralo o pitanju vraćanja te imovine, ali je tadašnje rukovodstvo slovačkog vojnog resora ignorisalo ovaj zahtev.

Slovačka je pružala vojnu pomoć Ukrajini u vrednosti od 680 miliona evra. U aprilu 2022. godine zemlja je predala Kijevu sistem PVO S-300, a u aprilu naredne godine prebačeni su lovci mig-29. Međutim, dolaskom vlade Roberta Fica na jesen 2023. godine isporuke vojne pomoći su obustavljene.

(Sputnjik)