TAKER DIGAO AMERIKU NA NOGE: Ove reči ni od njega niko nije očekivao

AMERIČKI novinar Taker Karlson optužio je članove Demokratske partije SAD da ih ne zanima zdravstveno stanje aktuelnog američkog lidera Džoa Bajdena, a samog predsednika nazvao je „lešom“.

- Pravi neprijatelj ovde su priroda, nauka i konačnost ljudskog života. Pitanje je koliko dugo mogu da nastave ovu farsu i podržavaju ovaj leš - rekao je Karlson na mreži Tucker Carlson Network.

Novinar je takođe sugerisao da Bajden možda neće dugo poživeti posle sledećih američkih predsedničkih izbora, bez obzira na to ko pobedi.

- On nema nikakvu korisnu svrhu za Demokratsku stranku. Nikoga nije briga za Bajdena kao osobu. Verovatno mi je više stalo do Bajdena kao osobe nego njegovoj sopstvenoj stranci samo zato što brinem o ljudima. On je samo oruđe koje oni koriste - zaključio je Taker Karlson.