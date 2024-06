VETAR ČUPA DRVEĆE, OŠTEĆENA VOZILA: Mega oluja se obrušila na Moskvu (VIDEO)

SNAŽNA oluja obrušila se na Moskvu. Udari vetra dostizali su 25 metara u sekundi. Na ulicama se mogu videti iščupano drveće i oštećena vozila.

Foto Tanjug/AP

Mega pljuskovi u Moskvi su završeni, u prestonicu će doći „skandinavski” tip vremena, tokom dana neće biti veći od plus 20 - plus 23, rekao je za RIA Novosti vodeći specijalista meteorološkog centra Fobos Evgenij Tiškovec.

-U Moskvi se do podneva zagrejao vazduh na plus 24 stepena, ali nakon prolaska grmljavinskog fronta, pokazatelji termometra su pali za čak 9 stepeni, sada je glavni region u zadnjem delu ciklona i neće više biti grada - slaba kiša je ponegde moguća do večeri, rekao je Tiškovec.

Foto Tanjug/AP

Prema njegovim rečima, sa početkom petka, zahvaljujući anticiklonu, vreme će se razvedriti i postati svežije.

-Sledeće noći do plus 10 - plus 13, tokom dana ne više od plus 20 - plus 23. Isti vremenski uslovi će se nastaviti i tokom vikenda i početkom sledeće nedelje ograničenje na mega pljuskove je iscrpljeno“, dodao je sinoptičar.

Ranije danas izdato je upozorenje za glavni grad Rusije da se očekuju izuzetno intenzivne padavine, postoji mogućnost stvaranja tornada... Molimo građane da se uzdrže od boravka na ulici po lošem vremenu, budite krajnje oprezni, ne krijte se ispod drveća, ne parkirajte automobile u njihovoj blizini, striktno se pridržavajte ograničenja brzine i udaljenosti - navodi se u poruci, prenela je RIA Novosti.

U Moskvi već u pojedinim delovima pada jaka kiša, a šansa da se stvori tornado važi za period od 12.00 do 17.00.

sputnikportal.rs/ria.ru

