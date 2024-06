PREDUSLOV ZA TRAJNI MIR: Stručnjaci UN pozivaju sve države da priznaju Palestinu

GRUPA stručnjaka Ujedinjenih nacija danas je pozvala sve države da priznaju palestinsku državu kako bi se postigao mir na Bliskom istoku.

Tanjug

Poziv stiže nakon sedmice u kojoj su Španija, Irska i Norveška zvanično priznale palestinsku državu, izazvavši time bes Izraela koji postaje međunarodno sve izolovaniji zbog rata u Gazi, piše „Rojters“.

Stručnjaci, među njima i poseban izvestilac UN za ljudska prava na palestinskim teritorijima, rekli su kako je priznanje palestinske državnosti važno za prava palestinskog naroda i njihove napore prema slobodi i nezavisnosti.

- To je preduslova za trajan mir u Palestini i na celom Bliskom istoku, a počinje s trenutnom objavom prekida vatre u Gazi i zaustavljanjem daljih vojnih upada u Rafu - naglasili su oni.

- Rešenje s dve države ostaje jedini međunarodno usklađen put prema miru i bezbednosti i za Palestinu i za Izrael i jedini je izlaz iz generacijskih ciklusa nasilja i gneva.

Španija, Irska i Norveška svojim priznanjem žele da ubrzaju postizanje mira u Gazi. Ove tri države izrazile su nadu da će to ubrzati i priznanje drugih zapadnih država. Danski parlament kasnije je odbio da to učini, a Slovenija će to razmatrati u utorak.



