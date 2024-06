POJAVIO SE ZAPANJUJUĆI SNIMAK: Ponovo eruptirao vulkan, pepeo leti na sve strane (VIDEO)

#Eruption of #Marapi volcano in #Indonesia, May 30, 2024.

The height of the ash column reached 4891 meters above sea level.

